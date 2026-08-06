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El uso de armas nucleares en Europa pasa a formar parte del debate habitual, denuncia la Cancillería rusa

El uso de armas nucleares en Europa pasa a formar parte del debate habitual, denuncia la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

La cuestión de la proliferación y el uso de armas nucleares ha cobrado últimamente una presencia cada vez mayor en el debate europeo, comentó a Sputnik el... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, recordó la disposición de Finlandia, los países bálticos y otros países de Europa del Este a acoger en su territorio tanto armas nucleares como medios para su lanzamiento.A finales de junio, el Parlamento de Finlandia, país miembro de la OTAN, aprobó enmiendas legislativas que levantan la prohibición sobre la transporte, la producción, el almacenamiento y el uso de armas nucleares en su territorio.Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, esta decisión de las autoridades finlandesas representa una amenaza real para la seguridad nacional de Rusia.Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país entra en la era de la "disuasión nuclear avanzada". En el marco de estos nuevos planes, Francia –una de las potencias nucleares de la OTAN– prevé aumentar su número de ojivas nucleares y permitir la participación de otros países europeos en maniobras conjuntas de disuasión.Según Macron, a la doctrina nuclear francesa se sumarán Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos, Polonia, Suecia y el Reino Unido, este último también potencia nuclear.Desde Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la actual situación internacional entraña riesgos de un enfrentamiento directo con la OTAN, que podría derivar rápidamente en un intercambio de ataques nucleares.

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