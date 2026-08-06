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El uso de armas nucleares en Europa pasa a formar parte del debate habitual, denuncia la Cancillería rusa
El uso de armas nucleares en Europa pasa a formar parte del debate habitual, denuncia la Cancillería rusa
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La cuestión de la proliferación y el uso de armas nucleares ha cobrado últimamente una presencia cada vez mayor en el debate europeo, comentó a Sputnik el... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, recordó la disposición de Finlandia, los países bálticos y otros países de Europa del Este a acoger en su territorio tanto armas nucleares como medios para su lanzamiento.A finales de junio, el Parlamento de Finlandia, país miembro de la OTAN, aprobó enmiendas legislativas que levantan la prohibición sobre la transporte, la producción, el almacenamiento y el uso de armas nucleares en su territorio.Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, esta decisión de las autoridades finlandesas representa una amenaza real para la seguridad nacional de Rusia.Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país entra en la era de la "disuasión nuclear avanzada". En el marco de estos nuevos planes, Francia –una de las potencias nucleares de la OTAN– prevé aumentar su número de ojivas nucleares y permitir la participación de otros países europeos en maniobras conjuntas de disuasión.Según Macron, a la doctrina nuclear francesa se sumarán Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos, Polonia, Suecia y el Reino Unido, este último también potencia nuclear.Desde Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la actual situación internacional entraña riesgos de un enfrentamiento directo con la OTAN, que podría derivar rápidamente en un intercambio de ataques nucleares.
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El uso de armas nucleares en Europa pasa a formar parte del debate habitual, denuncia la Cancillería rusa

10:10 GMT 06.08.2026
© Sputnik / Russian Defense Ministry / Acceder al contenido multimediaThe launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia.
The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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La cuestión de la proliferación y el uso de armas nucleares ha cobrado últimamente una presencia cada vez mayor en el debate europeo, comentó a Sputnik el representante ruso ante la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Víctor Vasíliev.
"El tema de la proliferación, y más aún del uso de armas nucleares, ha adquirido últimamente un carácter prácticamente 'habitual', sobre todo en el continente europeo", destacó el diplomático.
En este contexto, recordó la disposición de Finlandia, los países bálticos y otros países de Europa del Este a acoger en su territorio tanto armas nucleares como medios para su lanzamiento.

"Se olvidaron por completo las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki. Es como si nunca hubieran existido ni el movimiento antinuclear ni los llamamientos de científicos y médicos de todo el mundo en los países europeos. Por no hablar de la violación directa del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares", añadió.

A finales de junio, el Parlamento de Finlandia, país miembro de la OTAN, aprobó enmiendas legislativas que levantan la prohibición sobre la transporte, la producción, el almacenamiento y el uso de armas nucleares en su territorio.
Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, esta decisión de las autoridades finlandesas representa una amenaza real para la seguridad nacional de Rusia.
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Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que su país entra en la era de la "disuasión nuclear avanzada". En el marco de estos nuevos planes, Francia –una de las potencias nucleares de la OTAN– prevé aumentar su número de ojivas nucleares y permitir la participación de otros países europeos en maniobras conjuntas de disuasión.
Según Macron, a la doctrina nuclear francesa se sumarán Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos, Polonia, Suecia y el Reino Unido, este último también potencia nuclear.
Desde Moscú, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la actual situación internacional entraña riesgos de un enfrentamiento directo con la OTAN, que podría derivar rápidamente en un intercambio de ataques nucleares.
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