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Los BRICS son un pilar de la estabilidad global "sin la mediación occidental", opina un experto | Video

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A diferencia de los países del norte global, el grupo de los BRICS contribuye de hecho a resolver las contiendas de larga data entre Estados, declaró a Sputnik... 29.09.2026, Sputnik Mundo

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Al respecto, citó ejemplos en los que los eventos de los BRICS se convirtieron en un espacio para que se reunieran representantes de países con relaciones tensas y enfrentamientos sin resolver, y estos encuentros ayudaron a solucionar las contradicciones existentes."En 2024, aquí en Rusia, en [la XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad de] Kazán, se celebró un encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Y esta reunión condujo a un deshielo en las relaciones entre ambos países, que durante muchos años habían mantenido relaciones tensas debido a disputas fronterizas", señaló Mielniczuk.Estas y otras ventajas que ofrece la asociación la convierten en "una plataforma de coordinación entre los países en desarrollo y los del sur global, que no requiere la intermediación de los países del norte global", ya sea Estados Unidos o Europa, cerró el politólogo brasileño.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.

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