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Los BRICS son un pilar de la estabilidad global "sin la mediación occidental", opina un experto | Video
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A diferencia de los países del norte global, el grupo de los BRICS contribuye de hecho a resolver las contiendas de larga data entre Estados, declaró a Sputnik... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, citó ejemplos en los que los eventos de los BRICS se convirtieron en un espacio para que se reunieran representantes de países con relaciones tensas y enfrentamientos sin resolver, y estos encuentros ayudaron a solucionar las contradicciones existentes."En 2024, aquí en Rusia, en [la XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad de] Kazán, se celebró un encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Y esta reunión condujo a un deshielo en las relaciones entre ambos países, que durante muchos años habían mantenido relaciones tensas debido a disputas fronterizas", señaló Mielniczuk.Estas y otras ventajas que ofrece la asociación la convierten en "una plataforma de coordinación entre los países en desarrollo y los del sur global, que no requiere la intermediación de los países del norte global", ya sea Estados Unidos o Europa, cerró el politólogo brasileño.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.
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A diferencia de los países del norte global, el grupo de los BRICS contribuye de hecho a resolver las contiendas de larga data entre Estados, declaró a Sputnik el politólogo brasileño de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Fabiano Mielniczuk.
"Los BRICS contribuyen a una mayor estabilidad regional en el mundo mediante negociaciones sin la participación de Occidente, que a menudo tiene interés en avivar los conflictos en lugar de resolverlos", notó Mielniczuk en el marco de la XXIII edición del Club Internacional de Debates Valdái.
Al respecto, citó ejemplos en los que los eventos de los BRICS se convirtieron en un espacio para que se reunieran representantes de países con relaciones tensas y enfrentamientos sin resolver, y estos encuentros ayudaron a solucionar las contradicciones existentes.
"En 2024, aquí en Rusia, en [la XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad de] Kazán
, se celebró un encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Y esta reunión condujo a un deshielo en las relaciones entre ambos países, que durante muchos años habían mantenido relaciones tensas debido a disputas fronterizas", señaló Mielniczuk.
Estas y otras ventajas que ofrece la asociación la convierten en "una plataforma de coordinación entre los países en desarrollo y los del sur global, que no requiere la intermediación de los países del norte global", ya sea Estados Unidos o Europa, cerró el politólogo brasileño.
La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?
El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.