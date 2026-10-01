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Chile duplica su inversión militar con miras a reforzar la "disuasión en el Cono Sur", dice experto

Chile duplica su inversión militar con miras a reforzar la "disuasión en el Cono Sur", dice experto

Sputnik Mundo

El Gobierno de José Antonio Kast anunció que buscará recuperar sus capacidades militares con la compra de nuevos aviones de combate, buques y submarinos, con... 01.10.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno chileno anunció su intención de duplicar el presupuesto destinado a la modernización de sus Fuerzas Armadas, poniendo énfasis en incrementar la presencia militar del país en su zona austral, donde el control del estrecho de Magallanes y la proyección hacia la Antártida aparecen como elementos centrales.Durante un acto realizado en Punta Arenas —la ciudad más austral del país sudamericano—, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, aseguró que la dependencia a su cargo quedará exceptuado del recorte del 3% que sí introducirá el Gobierno en el resto de las dependencias públicas y que, además, duplicará "la inversión destinada a capacidades estratégicas"."Las capacidades militares que Chile necesitará en 10, 15 o 20 años requieren decisiones que debemos comenzar a adoptar hoy", enfatizó Barros, adelantando que los planes de mejora incluyen el reemplazo de los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que ya están próximos a cumplir 50 años de servicio.Asimismo, el jerarca indicó que también se renovará la flota de helicópteros Bell UH-1H y se incorporarán nuevas unidades de transporte aéreo para complementar a los actuales C-130 Hércules. Fuentes oficiales consignadas por el diario La Tercera añadieron que el plan podría incluir también la adquisición de nuevos submarinos.De submarinos a aviones de combateEn diálogo con Sputnik, el experto chileno en Defensa y vicepresidente del centro de estudios AthenaLab, Richard Kouyoumdjian, señaló que actualmente las mayores urgencias en materia de renovación están en la Armada del país sudamericano, que requiere dos nuevos buques logísticos y nuevos medios aeronavales, además de apostar por dos nuevos submarinos e intentar renovar la totalidad de la flota (actualmente de cuatro unidades) de cara al 2040.El especialista apuntó además que el Ejército también debería "invertir en drones y defensa antidrones" para adaptarse a las nuevas tendencias, así como mejorar las capacidades de defensa de sus tanques Leopard 2.Kouyoumdjian agregó que, si bien la Fuerza Aérea de Chile parece ser "la que está mejor aspectada" en este momento, también requiere iniciar el proceso de renovación de su flota de 12 aviones de combate F-5, incorporados en 1976 y ya prontos a cumplir su vida útil, para complementar la flota de 46 aviones F-16 con los que cuenta el país sudamericano.Fortalecer capacidades ante posibles amenazasEl anuncio de nuevas capacidades militares llega apenas algunas semanas después de que la soberanía sobre el estrecho de Magallanes —vía marítima que conecta los océanos Atlántico y Pacífico en el sur de Sudamérica— hiciera resurgir tensiones entre los Gobiernos de Chile y Argentina. Aunque el diferendo fue saldado mediante la diplomacia, el episodio volvió a poner sobre la mesa la relevancia geopolítica del sur del continente.El analista geopolítico chileno Juan Eduardo Mendoza Pinto comentó a Sputnik que, si bien Chile y Argentina mantienen importantes ámbitos de cooperación, la región austral "reúne hoy varios intereses estratégicos en un mismo espacio", incluyendo al estrecho de Magallanes, pero también al Paso Drake, el Cabo de Hornos, el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y la Antártida, además de "rutas marítimas, plataforma continental, recursos, conectividad e infraestructura crítica".Mendoza Pinto remarcó que las dificultades que se han presentado en los últimos años en torno al Canal de Panamá han revalorizado la importancia estratégica del estrecho de Magallanes, "controlado íntegra y únicamente por Chile".¿Amenazas de la región?En opinión de Kouyoumdjian, las necesidades de defensa de Chile no pasan únicamente por la región austral del país, sino que tienen que ver con el contexto regional y la necesidad chilena de mantener capacidades de defensa frente a sus vecinos.Aunque aclaró que, en su opinión, "la probabilidad de un conflicto es muy baja", Kouyoumdjian aseguró que "Chile sabe que vive más tranquilo conforme tiene capacidades militares superiores a sus vecinos".Eso se suma, afirmó el experto, a un contexto geopolítico mundial "que cambia tan rápido que nunca sabes". "Uno quiere tener una cierta cantidad de herramientas para defenderse de distinto tipo de cosas porque no sabes por dónde te van a golpear", advirtió.

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