"Un montaje sangriento del régimen de Kiev": la Cancillería rusa condena la puesta en escena de Bucha
12:17 GMT 17.09.2026 (actualizado: 14:23 GMT 17.09.2026)
© Sputnik / Alexander WilfMaría Zajárova, la portavoz oficial del ministerio de Exteriores de Rusia
© Sputnik / Alexander Wilf
Síguenos en
Los patrocinadores occidentales de Kiev iniciaron la puesta en escena de Bucha, insatisfechos con el proceso de negociación sobre Ucrania, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Añadió que la mancha de vergüenza sobre la autoridad de la ONU "tendrá que limpiarse durante mucho tiempo".
"Los iniciadores de esta farsa fueron los patrocinadores occidentales de Kiev, a quienes no les convenían los acuerdos de Estambul ni el fin del conflicto", declaró la portavoz de Asuntos Exteriores, María Zajárova, durante una rueda de prensa.
Según Zajárova, la mancha sobre la autoridad de la ONU "tendrá que limpiarse durante mucho tiempo".
"El Secretariado de las Naciones Unidas ya no podrá eludir su responsabilidad. Tendrá que hacer un reconocimiento, especialmente a la luz de los nuevos hechos de los que se hablará hoy. Esta vergonzosa mancha sobre el prestigio de la ONU tardará mucho en borrarse", declaró la vocera.
La alta funcionaria rusa expresó que Guterres afirmaba, mirando a los ojos al ministro Lavrov, que supuestamente se había llevado a cabo una investigación y que supuestamente tenían cierta información confidencial. Sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud rusa sobre la supuesta información confidencial. Zajárova agregó que en abril de este año el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, envió a Guterres un mensaje con 12 preguntas sobre aspectos clave de los sucesos de Bucha. Todas ellas fueron publicadas tras la falta de respuesta.
"Guterres, y puedo declararlo oficialmente, contribuyó conscientemente a la campaña antirrusa".
El secretario general de la ONU violó el principio básico de neutralidad que debe regir para el principal responsable administrativo de la organización y "se convirtió por completo en parte de esta provocación", enfatizó Zajárova.
La portavoz recordó que Moscú se dirigió en múltiples ocasiones, de forma verbal y por escrito, a Guterres, y le pidió que proporcionara las listas de quienes supuestamente murieron en Bucha.
"Pues bien, en cinco años o en más de cuatro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no ha sido capaz de hacerlo".
El Tribunal Público Internacional para los crímenes de los neonazis ucranianos fue creado en 2022 y está integrado por representantes de la sociedad civil de más de 35 países. Anteriormente, el tribunal presentó informes sobre los sucesos de Selídovo, Konstantínovka y Dimítrov.
En abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente evidencian crímenes de militares rusos en Bucha, en la región de Kiev, son otra provocación ucraniana. Como señaló el organismo de defensa ruso, durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo control de Rusia, ningún residente local sufrió acto de violencia alguno.
En abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente evidencian crímenes de militares rusos en Bucha, en la región de Kiev, son otra provocación ucraniana. Como señaló el organismo de defensa ruso, durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo control de Rusia, ningún residente local sufrió acto de violencia alguno.
15 de abril 2025, 10:05 GMT