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"Un montaje sangriento del régimen de Kiev": la Cancillería rusa condena la puesta en escena de Bucha

"Un montaje sangriento del régimen de Kiev": la Cancillería rusa condena la puesta en escena de Bucha

Sputnik Mundo

Los patrocinadores occidentales de Kiev iniciaron la puesta en escena de Bucha, insatisfechos con el proceso de negociación sobre Ucrania, declaró la portavoz... 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T12:17+0000

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Según Zajárova, la mancha sobre la autoridad de la ONU "tendrá que limpiarse durante mucho tiempo".La alta funcionaria rusa expresó que Guterres afirmaba, mirando a los ojos al ministro Lavrov, que supuestamente se había llevado a cabo una investigación y que supuestamente tenían cierta información confidencial. Sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud rusa sobre la supuesta información confidencial. Zajárova agregó que en abril de este año el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, envió a Guterres un mensaje con 12 preguntas sobre aspectos clave de los sucesos de Bucha. Todas ellas fueron publicadas tras la falta de respuesta.El secretario general de la ONU violó el principio básico de neutralidad que debe regir para el principal responsable administrativo de la organización y "se convirtió por completo en parte de esta provocación", enfatizó Zajárova.La portavoz recordó que Moscú se dirigió en múltiples ocasiones, de forma verbal y por escrito, a Guterres, y le pidió que proporcionara las listas de quienes supuestamente murieron en Bucha.El Tribunal Público Internacional para los crímenes de los neonazis ucranianos fue creado en 2022 y está integrado por representantes de la sociedad civil de más de 35 países. Anteriormente, el tribunal presentó informes sobre los sucesos de Selídovo, Konstantínovka y Dimítrov.En abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente evidencian crímenes de militares rusos en Bucha, en la región de Kiev, son otra provocación ucraniana. Como señaló el organismo de defensa ruso, durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo control de Rusia, ningún residente local sufrió acto de violencia alguno.

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