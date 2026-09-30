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"Tienen que ser muy pragmáticos": experto defiende la 'realpolitik' para América Latina

"Tienen que ser muy pragmáticos": experto defiende la 'realpolitik' para América Latina

Sputnik Mundo

Apostar por la 'realpolitik' sería la mejor opción para América Latina y el Caribe en el dilema entre preservar el carácter multivectorial de su política... 30.09.2026, Sputnik Mundo

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Para el especialista, entrevistado por Sputnik al margen de la XXIII edición del Club Internacional de Debates Valdái, la región tendría que encontrar una fórmula en la que pueda mantener la cooperación con Washington sin sacrificar sus lazos con naciones como Rusia y China.En este contexto, expresó que la región debería apostar por una política más "pragmática" que, al mismo tiempo, le deje un margen de maniobra en cuanto a defender la soberanía.Por último, Rozental enfatizó la solidaridad con América Latina y el Caribe expresada por Moscú durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU."Rusia siempre respeta la ley internacional, y en este contexto llamó a liberar a [el presidente de Venezuela] Nicolás Maduro y protestó contra el bloqueo contra Cuba que viola el derecho internacional", apuntó.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre, reuniendo a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.

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