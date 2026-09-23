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Rusia respalda la exigencia de Cuba de levantar el bloqueo comercial de EEUU contra el país, informa la Cancillería rusa
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reafirmó ante su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el respaldo de Rusia a la exigencia de La Habana de que Estados Unidos... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T17:36+0000
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Con ello, Lavrov señaló la necesidad de excluir a Cuba de la lista estadounidense de los llamados "países patrocinadores del terrorismo" y condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales impuestas contra la nación caribeña.Asimismo, el comunicado pone de relieve la disposición de Rusia y Cuba de proseguir colaborando en términos de la construcción de un orden mundial multipolar, al igual que se confirma el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación en aras del fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-cubana."Se ha reafirmado el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con el fin de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana, así como de garantizar la seguridad mundial y regional y de construir un orden mundial multipolar más justo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados y a su derecho a elegir su propio camino de desarrollo", concluye el mensaje.Hoy se desarrolla la segunda jornada del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este marco, los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto nivel, abordando las cuestiones críticas del panorama internacional y los desafíos en la propia organización.
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Rusia respalda la exigencia de Cuba de levantar el bloqueo comercial de EEUU contra el país, informa la Cancillería rusa
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reafirmó ante su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el respaldo de Rusia a la exigencia de La Habana de que Estados Unidos ponga fin al cerco comercial y energético de la isla caribeña, reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
"[El canciller ruso Serguéi] Lavrov ha reafirmado el firme apoyo a la justa exigencia de La Habana de poner fin de inmediato y por completo al bloqueo comercial, económico, financiero y, más recientemente, energético por parte de EEUU", sostiene la Cancillería rusa al término de la reunión de los ministros de Exteriores ruso y cubano al margen de la Asamblea General de la ONU.
Con ello, Lavrov señaló la necesidad de excluir a Cuba de la lista estadounidense de los llamados "países patrocinadores del terrorismo" y condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales impuestas contra la nación caribeña.
Asimismo, el comunicado pone de relieve la disposición de Rusia y Cuba de proseguir colaborando en términos de la construcción de un orden mundial multipolar, al igual que se confirma el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación en aras del fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-cubana.
"Se ha reafirmado el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con el fin de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana, así como de garantizar la seguridad mundial y regional y de construir un orden mundial multipolar más justo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados y a su derecho a elegir su propio camino de desarrollo", concluye el mensaje.
Hoy se desarrolla la segunda jornada
del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este marco, los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto nivel, abordando las cuestiones críticas del panorama internacional y los desafíos en la propia organización.
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