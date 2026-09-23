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Rusia respalda la exigencia de Cuba de levantar el bloqueo comercial de EEUU contra el país, informa la Cancillería rusa

Rusia respalda la exigencia de Cuba de levantar el bloqueo comercial de EEUU contra el país, informa la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reafirmó ante su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el respaldo de Rusia a la exigencia de La Habana de que Estados Unidos... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Con ello, Lavrov señaló la necesidad de excluir a Cuba de la lista estadounidense de los llamados "países patrocinadores del terrorismo" y condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales impuestas contra la nación caribeña.Asimismo, el comunicado pone de relieve la disposición de Rusia y Cuba de proseguir colaborando en términos de la construcción de un orden mundial multipolar, al igual que se confirma el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación en aras del fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-cubana."Se ha reafirmado el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación con el fin de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana, así como de garantizar la seguridad mundial y regional y de construir un orden mundial multipolar más justo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados y a su derecho a elegir su propio camino de desarrollo", concluye el mensaje.Hoy se desarrolla la segunda jornada del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este marco, los líderes mundiales participan en el Debate General anual de alto nivel, abordando las cuestiones críticas del panorama internacional y los desafíos en la propia organización.

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