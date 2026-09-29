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"No creo que va a salir de los BRICS": experto analiza los probables cambios en la política exterior de Brasil

"No creo que va a salir de los BRICS": experto analiza los probables cambios en la política exterior de Brasil

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Las próximas elecciones podrían definir el rumbo de Brasil dentro de los BRICS. Mientras el presidente Luiz Inacio Lula da Silva plantea una mayor integración... 29.09.2026, Sputnik Mundo

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Consultado en la presente reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái, Víktor Jeifets, quien es también editor en jefe de la revista América Latina, citó el caso de las diferencias entre Lula da Silva y Bolsonaro en cuanto a la interconexión del sistema de pagos brasileño Pix con plataformas no occidentales como BRICS Pay, respaldada oficialmente por el grupo en su última cumbre, en Nueva Deli.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.

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