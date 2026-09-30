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Rusia libera 3 localidades y derriba 768 drones en un día de combates

Rusia libera 3 localidades y derriba 768 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de tres localidades en varias regiones y derribaron 768 drones en la última jornada de la operación militar especial... 30.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-30T16:48+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fue tomada la localidad de Shábelnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad. El Ejército ruso liberó 164 edificios y abatió hasta 35 militares ucranianos.Asimismo, las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Tolslodúbovo, en la región de Sumi, y Egórovka, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 340 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 768 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.505 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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