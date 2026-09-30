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Rusia libera 3 localidades y derriba 768 drones en un día de combates
Rusia libera 3 localidades y derriba 768 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de tres localidades en varias regiones y derribaron 768 drones en la última jornada de la operación militar especial... 30.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-30T16:48+0000
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fue tomada la localidad de Shábelnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad. El Ejército ruso liberó 164 edificios y abatió hasta 35 militares ucranianos.Asimismo, las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Tolslodúbovo, en la región de Sumi, y Egórovka, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 340 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 768 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.505 militares en las últimas 24 horas de combates.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 3 localidades y derriba 768 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de tres localidades en varias regiones y derribaron 768 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.505 militares en las últimas 24 horas.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fue tomada la localidad de Shábelnoye.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad. El Ejército ruso liberó 164 edificios y abatió hasta 35 militares ucranianos.
Asimismo, las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Tolslodúbovo, en la región de Sumi, y Egórovka, en la región de Zaporozhie.
28 de septiembre, 08:48 GMT
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 340 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, arsenales de municiones, equipos radioelectrónicos, lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 3 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 768 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.505 militares en las últimas 24 horas de combates.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 248.344 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.079 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.783 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.594 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.244 vehículos militares especiales.
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