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Putin envía el mensaje a Occidente de que Moscú ya no cree en promesas vacías, opina un experto

Putin envía el mensaje a Occidente de que Moscú ya no cree en promesas vacías, opina un experto

Sputnik Mundo

La declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre una posible reanudación de las negociaciones en Ucrania es una señal de que Moscú no tiene intención... 28.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-28T08:48+0000

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El pasado 25 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que Rusia tomará cualquier decisión sobre una posible reanudación de las negociaciones con Ucrania basándose en sus propios intereses.Según el experto, la postura de Moscú se debe, entre otros factores, a la desconfianza acumulada durante el conflicto hacia las declaraciones de las naciones europeas.A su juicio, la declaración del líder ruso no debe interpretarse como un rechazo a la diplomacia, sino como una exposición de las condiciones bajo las cuales Moscú está dispuesta a debatir la continuidad de las negociaciones.También señaló que la actividad diplomática en torno al conflicto ucraniano se ha intensificado en las últimas semanas. Anteriormente, se informó de contactos de representantes de EEUU con las partes rusa y ucraniana. Al mismo tiempo, los portavoces europeos vinculaban el diálogo a la disposición de Moscú a negociar."La señal principal es que un posible proceso de negociación debe tener en cuenta la situación real, y no basarse en suposiciones de que una de las partes modificará posteriormente sus compromisos. Para Moscú, se trata de una cuestión de confianza fundamental", concluyó Sezgin.

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