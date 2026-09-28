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Putin envía el mensaje a Occidente de que Moscú ya no cree en promesas vacías, opina un experto
Putin envía el mensaje a Occidente de que Moscú ya no cree en promesas vacías, opina un experto
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La declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre una posible reanudación de las negociaciones en Ucrania es una señal de que Moscú no tiene intención... 28.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-28T08:48+0000
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El pasado 25 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que Rusia tomará cualquier decisión sobre una posible reanudación de las negociaciones con Ucrania basándose en sus propios intereses.Según el experto, la postura de Moscú se debe, entre otros factores, a la desconfianza acumulada durante el conflicto hacia las declaraciones de las naciones europeas.A su juicio, la declaración del líder ruso no debe interpretarse como un rechazo a la diplomacia, sino como una exposición de las condiciones bajo las cuales Moscú está dispuesta a debatir la continuidad de las negociaciones.También señaló que la actividad diplomática en torno al conflicto ucraniano se ha intensificado en las últimas semanas. Anteriormente, se informó de contactos de representantes de EEUU con las partes rusa y ucraniana. Al mismo tiempo, los portavoces europeos vinculaban el diálogo a la disposición de Moscú a negociar."La señal principal es que un posible proceso de negociación debe tener en cuenta la situación real, y no basarse en suposiciones de que una de las partes modificará posteriormente sus compromisos. Para Moscú, se trata de una cuestión de confianza fundamental", concluyó Sezgin.
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Putin envía el mensaje a Occidente de que Moscú ya no cree en promesas vacías, opina un experto
La declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre una posible reanudación de las negociaciones en Ucrania es una señal de que Moscú no tiene intención de volver al modelo anterior de interacción diplomática, declaró a Sputnik el analista turco, Nejat Sezgin.
"Moscú tomará como punto de partida la realidad actual y, precisamente desde esa perspectiva, abordará un posible regreso a la mesa de negociaciones", evaluó Sezgin.
El pasado 25 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que Rusia tomará cualquier decisión sobre una posible reanudación de las negociaciones con Ucrania basándose en sus propios intereses
.
Según el experto, la postura de Moscú se debe, entre otros factores, a la desconfianza acumulada durante el conflicto hacia las declaraciones de las naciones europeas.
24 de septiembre, 13:35 GMT
A su juicio, la declaración del líder ruso no debe interpretarse como un rechazo a la diplomacia, sino como una exposición de las condiciones bajo las cuales Moscú está dispuesta a debatir la continuidad de las negociaciones.
"Las negociaciones siguen siendo una posibilidad, pero su contenido y las posiciones iniciales ya no pueden determinarse en función de las promesas anteriores. Rusia tendrá en cuenta, ante todo, la situación real", señaló el analista turco.
También señaló que la actividad diplomática en torno al conflicto ucraniano se ha intensificado en las últimas semanas. Anteriormente, se informó de contactos de representantes de EEUU con las partes rusa
y ucraniana. Al mismo tiempo, los portavoces europeos vinculaban el diálogo a la disposición de Moscú a negociar.
"La señal principal es que un posible proceso de negociación debe tener en cuenta la situación real, y no basarse en suposiciones de que una de las partes modificará posteriormente sus compromisos. Para Moscú, se trata de una cuestión de confianza fundamental", concluyó Sezgin.
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