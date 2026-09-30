https://noticiaslatam.lat/20260930/el-incidente-con-el-avion-de-pasajeros-de-flydubai-lo-que-se-sabe-hasta-el-momento-1175243402.html

El incidente con el avión de pasajeros de Flydubai: lo que se sabe hasta el momento

El incidente con el avión de pasajeros de Flydubai: lo que se sabe hasta el momento

Sputnik Mundo

Un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel aterrizó en Arabia Saudita tras emitir una alerta por un posible... 30.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-30T09:25+0000

2026-09-30T09:25+0000

2026-09-30T09:25+0000

internacional

israel

🌍 oriente medio

flydubai

arabia saudita

avión

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175243230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6f82955b5ff706ce304942980dbb489.jpg

La aeronave transmitió un código de emergencia que indicaba un posible secuestro y poco después desapareció de los radares mientras sobrevolaba territorio saudí.El avión aterrizó de forma segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. Los pasajeros estaban a salvo, aunque en redes sociales circularon imágenes de uno de ellos con sangre.Las posibles versionesSegún los medios, una pelea entre los pilotos habría provocado la alerta. Un piloto habría intentado estrellar el avión lanzándolo en picado desde una altura de 30.000 pies, según una versión difundida por medios israelíes.Al parecer, el otro piloto intentó detenerlo, lo que desencadenó una pelea en la que uno de ellos resultó herido con un arma blanca.Otra versión sostiene que fueron los pasajeros quienes lograron reducir al piloto que habría puesto la aeronave en picado.Las reaccionesLa oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó que el jefe de Gobierno mantuvo consultas y siguió personalmente el incidente aéreo. El organismo aseguró que la situación está bajo control.La aerolínea envió un avión de repuesto para retornar a Israel a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de la aeronave.Israel considera lo ocurrido a bordo del vuelo de Flydubai, entre otras hipótesis, como un posible intento de atentado terrorista, según informó una fuente a Sputnik.

https://noticiaslatam.lat/20260906/un-avion-de-carga-causa-panico-en-el-sureste-de-eeuu-tras-incidente-al-aterrizar-1174965620.html

israel

arabia saudita

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, 🌍 oriente medio, flydubai, arabia saudita, avión