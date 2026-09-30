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El incidente con el avión de pasajeros de Flydubai: lo que se sabe hasta el momento
El incidente con el avión de pasajeros de Flydubai: lo que se sabe hasta el momento
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Un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel aterrizó en Arabia Saudita tras emitir una alerta por un posible... 30.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-30T09:25+0000
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La aeronave transmitió un código de emergencia que indicaba un posible secuestro y poco después desapareció de los radares mientras sobrevolaba territorio saudí.El avión aterrizó de forma segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. Los pasajeros estaban a salvo, aunque en redes sociales circularon imágenes de uno de ellos con sangre.Las posibles versionesSegún los medios, una pelea entre los pilotos habría provocado la alerta. Un piloto habría intentado estrellar el avión lanzándolo en picado desde una altura de 30.000 pies, según una versión difundida por medios israelíes.Al parecer, el otro piloto intentó detenerlo, lo que desencadenó una pelea en la que uno de ellos resultó herido con un arma blanca.Otra versión sostiene que fueron los pasajeros quienes lograron reducir al piloto que habría puesto la aeronave en picado.Las reaccionesLa oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó que el jefe de Gobierno mantuvo consultas y siguió personalmente el incidente aéreo. El organismo aseguró que la situación está bajo control.La aerolínea envió un avión de repuesto para retornar a Israel a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de la aeronave.Israel considera lo ocurrido a bordo del vuelo de Flydubai, entre otras hipótesis, como un posible intento de atentado terrorista, según informó una fuente a Sputnik.
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El incidente con el avión de pasajeros de Flydubai: lo que se sabe hasta el momento
Un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel aterrizó en Arabia Saudita tras emitir una alerta por un posible secuestro. A bordo viajaban unos 180 pasajeros.
La aeronave transmitió un código de emergencia que indicaba un posible secuestro
y poco después desapareció de los radares mientras sobrevolaba territorio saudí.
El avión aterrizó de forma segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. Los pasajeros estaban a salvo, aunque en redes sociales circularon imágenes de uno de ellos con sangre.
Según los medios, una pelea entre los pilotos habría provocado la alerta. Un piloto habría intentado estrellar el avión lanzándolo en picado desde una altura de 30.000 pies, según una versión difundida por medios israelíes.
Al parecer, el otro piloto intentó detenerlo, lo que desencadenó una pelea en la que uno de ellos resultó herido con un arma blanca.
Otra versión sostiene que fueron los pasajeros quienes lograron reducir al piloto que habría puesto la aeronave en picado.
6 de septiembre, 22:35 GMT
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó que el jefe de Gobierno mantuvo consultas y siguió personalmente el incidente aéreo. El organismo aseguró que la situación está bajo control.
La aerolínea envió un avión de repuesto para retornar a Israel a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de la aeronave.
Israel considera lo ocurrido a bordo del vuelo de Flydubai, entre otras hipótesis, como un posible intento de atentado terrorista, según informó una fuente a Sputnik.
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