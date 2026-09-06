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Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar

Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar

Sputnik Mundo

La aeronave se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de su aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por... 06.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la FAA, el avión llegó al aeropuerto de la ciudad ubicada en el estado de Florida (sureste) luego de partir de Puerto Rico. Las imágenes del incidente muestran al avión de carga fuera de la pista y, de él, se desprende una larga columna de humo, provocado por las llamas.La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levin Cava, informó que por estos hechos hay cinco personas fallecidas, además de otras cinco que resultaron lesionadas.

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