Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar
© AP Photo / Lynne SladkyAvión de carga accidentado en EEUU
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La aeronave se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de su aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, videos difundidos en redes sociales muestran que un incendio se desató en el avión.
De acuerdo con la FAA, el avión llegó al aeropuerto de la ciudad ubicada en el estado de Florida (sureste) luego de partir de Puerto Rico.
Las imágenes del incidente muestran al avión de carga fuera de la pista y, de él, se desprende una larga columna de humo, provocado por las llamas.
💥✈️ Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 6, 2026
🔥 La aeronave se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de su aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).… pic.twitter.com/C5Oz4o7mHc
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levin Cava, informó que por estos hechos hay cinco personas fallecidas, además de otras cinco que resultaron lesionadas.
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