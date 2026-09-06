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Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar
Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar
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La aeronave se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de su aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por... 06.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la FAA, el avión llegó al aeropuerto de la ciudad ubicada en el estado de Florida (sureste) luego de partir de Puerto Rico. Las imágenes del incidente muestran al avión de carga fuera de la pista y, de él, se desprende una larga columna de humo, provocado por las llamas.La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levin Cava, informó que por estos hechos hay cinco personas fallecidas, además de otras cinco que resultaron lesionadas.
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Un avión de carga causa pánico en el sureste de EEUU tras incidente al aterrizar

22:35 GMT 06.09.2026
© AP Photo / Lynne SladkyAvión de carga accidentado en EEUU
Avión de carga accidentado en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
© AP Photo / Lynne Sladky
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La aeronave se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de su aterrizaje, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, videos difundidos en redes sociales muestran que un incendio se desató en el avión.
De acuerdo con la FAA, el avión llegó al aeropuerto de la ciudad ubicada en el estado de Florida (sureste) luego de partir de Puerto Rico.
El Ejército de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2026
América Latina
Fuerzas de EEUU interceptan una presunta estación de reabastecimiento en el Pacífico oriental
03:55 GMT
Las imágenes del incidente muestran al avión de carga fuera de la pista y, de él, se desprende una larga columna de humo, provocado por las llamas.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levin Cava, informó que por estos hechos hay cinco personas fallecidas, además de otras cinco que resultaron lesionadas.
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