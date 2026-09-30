https://noticiaslatam.lat/20260930/reportan-el-presunto-secuestro-de-un-avion-israeli-con-mas-de-150-pasajeros-1175242698.html

Reportan el presunto secuestro de un avión israelí con más de 150 pasajeros

Reportan el presunto secuestro de un avión israelí con más de 150 pasajeros

Sputnik Mundo

A bordo del vuelo de la compañía aérea Flydubai viajaban 180 pasajeros, unos 100 de ellos israelíes. Los medios locales informaron de que se perdió el contacto... 30.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-30T07:01+0000

2026-09-30T07:01+0000

2026-09-30T07:08+0000

israel

internacional

arabia saudita

flydubai

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174945167_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_bc9ff46e73fb01577ce198fcf6810039.jpg

El avión transmitió inicialmente el código 7700, que indica una situación de emergencia, y posteriormente el código 7500, utilizado para señalar un posible secuestro de aeronave.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, mantienen consultas de seguridad a raíz del incidente.Posteriormente, el avión ha aterrizado en Arabia Saudita, en el aeropuerto de Tabuk, según los datos de FligthRadar.Transcendió que el cambio de ruta se habría originado por un conflicto a bordo. La activación de la alarma de emergencia se debió a una discusión entre los pilotos, informan medios locales.

https://noticiaslatam.lat/20260820/la-politica-de-netanyahu-no-beneficia-ni-a-la-region-ni-al-propio-israel-opina-un-exdiputado-arabe-1174742385.html

israel

arabia saudita

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, arabia saudita, flydubai, 🌍 oriente medio