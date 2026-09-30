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Reportan el presunto secuestro de un avión israelí con más de 150 pasajeros
Reportan el presunto secuestro de un avión israelí con más de 150 pasajeros
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A bordo del vuelo de la compañía aérea Flydubai viajaban 180 pasajeros, unos 100 de ellos israelíes. Los medios locales informaron de que se perdió el contacto... 30.09.2026, Sputnik Mundo
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El avión transmitió inicialmente el código 7700, que indica una situación de emergencia, y posteriormente el código 7500, utilizado para señalar un posible secuestro de aeronave.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, mantienen consultas de seguridad a raíz del incidente.Posteriormente, el avión ha aterrizado en Arabia Saudita, en el aeropuerto de Tabuk, según los datos de FligthRadar.Transcendió que el cambio de ruta se habría originado por un conflicto a bordo. La activación de la alarma de emergencia se debió a una discusión entre los pilotos, informan medios locales.
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Reportan el presunto secuestro de un avión israelí con más de 150 pasajeros

07:01 GMT 30.09.2026 (actualizado: 07:08 GMT 30.09.2026)
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A bordo del vuelo de la compañía aérea Flydubai viajaban 180 pasajeros, unos 100 de ellos israelíes. Los medios locales informaron de que se perdió el contacto con la aeronave cuando sobrevolaba Arabia Saudita. La Fuerza Aérea de Israel movilizó cazas tras el incidente.
El avión transmitió inicialmente el código 7700, que indica una situación de emergencia, y posteriormente el código 7500, utilizado para señalar un posible secuestro de aeronave.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, mantienen consultas de seguridad a raíz del incidente.
Posteriormente, el avión ha aterrizado en Arabia Saudita, en el aeropuerto de Tabuk, según los datos de FligthRadar.
Transcendió que el cambio de ruta se habría originado por un conflicto a bordo. La activación de la alarma de emergencia se debió a una discusión entre los pilotos, informan medios locales.
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