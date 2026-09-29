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Gobierno de Trump revoca sus visas a 27 funcionarios y exfuncionarios de América Latina
Gobierno de Trump revoca sus visas a 27 funcionarios y exfuncionarios de América Latina
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El Departamento de Estado estadounidense anunció además la revocación de las visas a las familias de los perfiles afectados, originarios de Bolivia, Colombia... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, figura en la lista, ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico y que ayudó a delincuentes violentos a evadir la justicia.Durante las visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, a estos cuatro países, los mandatarios expresaron sus quejas, señalando que muchos de los funcionarios afectados obstaculizaban sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
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Gobierno de Trump revoca sus visas a 27 funcionarios y exfuncionarios de América Latina

04:29 GMT 29.09.2026
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Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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El Departamento de Estado estadounidense anunció además la revocación de las visas a las familias de los perfiles afectados, originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, esto ante acusaciones de corrupción.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, figura en la lista, ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico y que ayudó a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
América Latina
Militares de seis países se reúnen en Bolivia para dialogar sobre el combate al crimen organizado
27 de septiembre, 05:55 GMT
Durante las visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, a estos cuatro países, los mandatarios expresaron sus quejas, señalando que muchos de los funcionarios afectados obstaculizaban sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
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