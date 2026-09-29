Gobierno de Trump revoca sus visas a 27 funcionarios y exfuncionarios de América Latina

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, figura en la lista, ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico y que ayudó a delincuentes violentos a evadir la justicia.Durante las visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, a estos cuatro países, los mandatarios expresaron sus quejas, señalando que muchos de los funcionarios afectados obstaculizaban sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
El Departamento de Estado estadounidense anunció además la revocación de las visas a las familias de los perfiles afectados, originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, esto ante acusaciones de corrupción.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, figura en la lista, ante los señalamientos de que participó "en actos de corrupción significativa", así como por la supuesta aceptación de sobornos del narcotráfico y que ayudó a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Durante las visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, a estos cuatro países, los mandatarios expresaron sus quejas, señalando que muchos de los funcionarios afectados obstaculizaban sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
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