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Militares de seis países se reúnen en Bolivia para dialogar sobre el combate al crimen organizado
Militares de seis países se reúnen en Bolivia para dialogar sobre el combate al crimen organizado
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Integrantes de los ejércitos de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participaron en un taller realizado en La Paz (oeste) para... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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El evento denominado Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis se realizó por primera vez entre el 22 y el 24 de septiembre en la capital boliviana, bajo la dirección del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.En total, fueron 70 militares de los distintos países quienes participaron en el que encuentro que, acorde con el boletín de las Fuerzas Armadas, tuvo como temas la gestión de crisis y el mantenimiento del orden público bajo principios de respeto a la Constitución, la democracia y los derechos humanos.De acuerdo con el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, el encuentro tenía como objetivo principal fortalecer la cooperación regional e intercambiar información sobre amenazas que atraviesan las fronteras de los países invitados.El funcionario aclaró que el intercambio y la capacitación no tienen por objetivo "confrontar a nuestra población", sino llevar a cabo una cooperación internacional "seria y práctica" entre naciones soberanas con metas en común.Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que este taller se da en un momento en el que el avance del crimen organizado exige una mayor coordinación entre las milicias de la región."Como instituciones militares profesionales, estamos llamados a responder con cooperación pragmática, doctrina unificada e interoperabilidad efectiva", declaró Balderrama.El subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas de EEUU, Joseph M. Humire, destacó la participación de su país en este ejercicio para atacar "amenazas reales" y lograr "destruir a los cárteles"."Las Fuerzas Armadas de EEUU están en territorio boliviano, entrenando hombro con hombro con las fuerzas de seguridad de Bolivia y nuestros socios de la Coalición de las Américas contra los cárteles", sostuvo.
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Militares de seis países se reúnen en Bolivia para dialogar sobre el combate al crimen organizado
Integrantes de los ejércitos de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participaron en un taller realizado en La Paz (oeste) para intercambiar conocimientos en materia de atención de crisis y para fortalecer la cooperación regional.
El evento denominado Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis se realizó por primera vez entre el 22 y el 24 de septiembre en la capital boliviana, bajo la dirección del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
En total, fueron 70 militares de los distintos países quienes participaron en el que encuentro que, acorde con el boletín de las Fuerzas Armadas, tuvo como temas la gestión de crisis y el mantenimiento del orden público
bajo principios de respeto a la Constitución, la democracia y los derechos humanos.
De acuerdo con el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, el encuentro tenía como objetivo principal fortalecer la cooperación regional e intercambiar información sobre amenazas que atraviesan las fronteras de los países invitados.
"No se trata solamente de un encuentro académico. Es un intercambio práctico entre profesionales, que permite compartir experiencias, fortalecer capacidades, mejorar procedimientos y construir relaciones de confianza entre nuestros países", declaró el funcionario, según el reporte del diario El Deber.
El funcionario aclaró que el intercambio y la capacitación no tienen por objetivo "confrontar a nuestra población", sino llevar a cabo una cooperación internacional "seria y práctica" entre naciones soberanas con metas en común.
Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que este taller se da en un momento en el que el avance del crimen organizado
exige una mayor coordinación entre las milicias de la región.
"Como instituciones militares profesionales, estamos llamados a responder con cooperación pragmática, doctrina unificada e interoperabilidad efectiva", declaró Balderrama.
El subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas de EEUU, Joseph M. Humire, destacó la participación de su país en este ejercicio para atacar "amenazas reales" y lograr "destruir a los cárteles".
"Las Fuerzas Armadas de EEUU están en territorio boliviano, entrenando hombro con hombro con las fuerzas de seguridad de Bolivia y nuestros socios de la Coalición de las Américas contra los cárteles", sostuvo.
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