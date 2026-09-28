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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 442 drones en un día de combates
Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 442 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Ulánovo, en la región de Sumi, y Novovodianoye, en la república popular de Donetsk, en la última... 28.09.2026, Sputnik Mundo
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Se están librando combates por el control de las localidades de Nésternoye, Lukashovo, Grachiovka, Rúblenoye y Prikolótnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 442 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 442 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Ulánovo, en la región de Sumi, y Novovodianoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.350 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Se están librando combates por el control de las localidades de Nésternoye, Lukashovo, Grachiovka, Rúblenoye y Prikolótnoye.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra plantas de fabricación y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 151 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 442 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 247.289 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.058 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.783 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.581 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.082 vehículos militares especiales.
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