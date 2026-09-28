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Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 442 drones en un día de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y derriba 442 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Ulánovo, en la región de Sumi, y Novovodianoye, en la república popular de Donetsk, en la última... 28.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-28T13:54+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Se están librando combates por el control de las localidades de Nésternoye, Lukashovo, Grachiovka, Rúblenoye y Prikolótnoye.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 285 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 442 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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