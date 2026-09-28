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Negociaciones sobre el control de armamentos deben retomarse, insisten en el Kremlin

Negociaciones sobre el control de armamentos deben retomarse, insisten en el Kremlin

Sputnik Mundo

Las conversaciones sobre el control de armas se deben reanudar, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Previamente, el presidente estadounidense... 28.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-28T12:10+0000

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Al mismo tiempo, el funcionario ruso subrayó que el diálogo en materia de control de armamento requiere un trabajo minucioso a nivel de expertos, por lo que no cabe esperar resultados a corto plazo."Respecto a la participación de China en esas negociaciones, conocemos bien la postura de nuestros amigos chinos. Hasta ahora, han manifestado que, dado que su potencial nuclear no es comparable al de Rusia y EEUU, no consideran necesaria ni posible su participación en dichas negociaciones", enfatizó.Moscú desconoce si hubo algún cambio en el enfoque de Pekín al respecto, agregó el vocero del Kremlin.El pasado 5 de febrero expiró el Tratado START III, suscrito entre Rusia y EEUU en 2010 y prolongado en 2021 por cinco años más. El acuerdo limitó los arsenales estratégicos de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.El 6 de febrero, el subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas y la seguridad internacional, Thomas DiNanno, anunció que el presidente Donald Trump se propone sustituir el Nuevo START con un acuerdo mejor que incluya a China.El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú respeta la posición de Pekín sobre el particular.Las consultas sobre UcraniaEl presidente ruso, Vladímir Putin, se pronunció de forma muy exhaustiva acerca de la postura de Moscú respecto a la reanudación de las negociaciones sobre Ucrania.Al mismo tiempo, recalcó que Kiev tendrá que pagar el precio de las acciones que tuvieron lugar en los últimos meses.Señaló que las FFAA rusas continúan con la operación especial y están lanzando ataques de forma sistemática contra sus objetivos.En su discurso, Putin puso de relieve que la respuesta del Ejército ruso a las acciones de Kiev había resultado tan devastadora que Kiev volvió a plantear la cuestión de un alto el fuego.Contactos entre Rusia y AlemaniaLa reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y Alemania, Serguéi Lavrov y Johann Wadephul, respectivamente, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad estadounidense de Nueva York es un acontecimiento positivo, estimó Peskov.Sin embargo, matizó que es prematuro hablar de posibles cambios en la política de Berlín.

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