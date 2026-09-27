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"Los mexicanos no queremos injerencias", reitera Sheinbaum
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el país latinoamericano no permitirá que otro Estado interfiera en el desarrollo de la nación. 27.09.2026, Sputnik Mundo
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Además, la mandataria destacó que, desde 1810, cuando inició la lucha de independencia, se demostró que el pueblo deseaba un país soberano. Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
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"Los mexicanos no queremos injerencias", reitera Sheinbaum

20:10 GMT 27.09.2026
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el país latinoamericano no permitirá que otro Estado interfiera en el desarrollo de la nación.
"Las y los mexicanos no queremos injerencias, intervencionismo ni violación a nuestra territorialidad", expresó durante el mensaje por el cierre de su gira Honestidad y resultados.
Además, la mandataria destacó que, desde 1810, cuando inició la lucha de independencia, se demostró que el pueblo deseaba un país soberano.
Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
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