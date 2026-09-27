"Los mexicanos no queremos injerencias", reitera Sheinbaum

Además, la mandataria destacó que, desde 1810, cuando inició la lucha de independencia, se demostró que el pueblo deseaba un país soberano. Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles. Esto ha sido constantemente rechazado por Sheinbaum.
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