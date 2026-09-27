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¿Cuándo discutirá el Congreso argentino el proyecto de Milei sobre las Malvinas?
¿Cuándo discutirá el Congreso argentino el proyecto de Milei sobre las Malvinas?
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Los legisladores del país sudamericano se alistan para debatir la iniciativa de Defensa de la Soberanía. Sin embargo, La Libertad Avanza, fuerza política del... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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Por ello, según el medio, será discutido el 30 de septiembre, adelantó la publicación. El plan es que, ante el ente legislativo, acudan funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia a detallar la propuesta del mandatario sudamericano, que busca endurecer sanciones contra firmas que estén de manera ilegítima en el archipiélago.
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¿Cuándo discutirá el Congreso argentino el proyecto de Milei sobre las Malvinas?

02:45 GMT 27.09.2026
© AP Photo / Gustavo GarelloEl presidente de Argentina, Javier Milei.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
© AP Photo / Gustavo Garello
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Los legisladores del país sudamericano se alistan para debatir la iniciativa de Defensa de la Soberanía. Sin embargo, La Libertad Avanza, fuerza política del presidente Javier Milei, ha puesto un ultimátum para acelerar el debate, según el diario 'Clarín'.
Por ello, según el medio, será discutido el 30 de septiembre, adelantó la publicación.
"El texto que ingresó al Congreso a mitad de mes fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán", recordó el rotativo.
El plan es que, ante el ente legislativo, acudan funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia a detallar la propuesta del mandatario sudamericano, que busca endurecer sanciones contra firmas que estén de manera ilegítima en el archipiélago.
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