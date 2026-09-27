¿Cuándo discutirá el Congreso argentino el proyecto de Milei sobre las Malvinas?

Por ello, según el medio, será discutido el 30 de septiembre, adelantó la publicación. El plan es que, ante el ente legislativo, acudan funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia a detallar la propuesta del mandatario sudamericano, que busca endurecer sanciones contra firmas que estén de manera ilegítima en el archipiélago.
Los legisladores del país sudamericano se alistan para debatir la iniciativa de Defensa de la Soberanía. Sin embargo, La Libertad Avanza, fuerza política del presidente Javier Milei, ha puesto un ultimátum para acelerar el debate, según el diario 'Clarín'.
Por ello, según el medio, será discutido el 30 de septiembre, adelantó la publicación.
"El texto que ingresó al Congreso a mitad de mes fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán", recordó el rotativo.