Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana
El presidente iraní Masud Pezeshkián interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, EEUU.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisa proyectos del sector de la industria de defensa de Corea del Norte.
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Personas pasan junto a viviendas dañadas tras unas mortales inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal.
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Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como una nueva especie, Leopardus tilcayo, camina por el santuario de fauna Senda Verde, en la región de los Yungas de Bolivia, cerca de la ciudad de Coroico.
Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como una nueva especie, Leopardus tilcayo, camina por el santuario de fauna Senda Verde, en la región de los Yungas de Bolivia, cerca de la ciudad de Coroico.
Una modelo presenta una creación de la colección primavera/verano 2027 de Liza Keane durante la Semana de la Moda de Londres, en Reino Unido.
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Una vista aérea muestra una zona residencial inundada por las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan en prefectura de Chiba, Japón.
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Personas se reúnen cerca de automóviles dañados en una zona afectada por inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.
Personas se reúnen cerca de automóviles dañados en una zona afectada por inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.
Habitantes locales se desplazan en barco por una carretera inundada de una aldea tras varios días de lluvias, en la provincia de Ninh Binh, Vietnam.
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Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) protestan frente a la catedral de Milán para pedir a las marcas de moda que eliminen el uso de pieles de animales silvestres, Italia.
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Votación en el colegio electoral n.º 1951, ubicado en la Universidad Estatal de Novosibirsk, durante las elecciones de diputados de la Duma Estatal de la IX legislatura de Rusia.
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Personas empujan un automóvil a través de las aguas de una inundación tras las fuertes lluvias en La Habana, Cuba.
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a la izquierda, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, intercambian camisetas de fútbol durante un encuentro en la residencia del embajador de Brasil ante la ONU.
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Integrantes de la primera promoción del Instituto de Policía Femenina, las primeras mujeres en incorporarse a las fuerzas policiales de Siria, asisten a su ceremonia de graduación en Damasco.
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Mujeres participan en una carrera de relevos con tacones en Luzhnikí, Moscú, Rusia. Las corredoras deben llevar tacones de al menos 5 cm y completar una distancia de 4x200 metros.
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El presidente de China, Xi Jinping, y su par de EEUU, Donald Trump, conversan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D.C., EEUU.
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Personas tendidas en colchones escuchan al compositor belga Mattias Devriendt, Bélgica.
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Jóvenes celebran tras la inauguración de la 191.ª edición del festival de la cerveza Oktoberfest, en Múnich, Alemania.
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