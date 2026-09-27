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Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana
Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana
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Finaliza una semana más y es hora de recordar algunos de los momentos que quedaron registrados en imágenes. Los discursos desde la tribuna de la ONU, la visita... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana

09:03 GMT 27.09.2026
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Finaliza una semana más y es hora de recordar algunos de los momentos que quedaron registrados en imágenes. Los discursos desde la tribuna de la ONU, la visita de Estado del mandatario chino, Xi Jinping, a EEUU, una carrera de relevos con tacones en la capital rusa, Moscú, y un nuevo felino descubierto en Bolivia, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
© REUTERS Caitlin Ochs

El presidente iraní Masud Pezeshkián interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, EEUU.

El presidente iraní Masud Pezeshkián interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, EEUU. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Caitlin Ochs

El presidente iraní Masud Pezeshkián interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, EEUU.

© Foto : KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisa proyectos del sector de la industria de defensa de Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisa proyectos del sector de la industria de defensa de Corea del Norte. - Sputnik Mundo
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© Foto : KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisa proyectos del sector de la industria de defensa de Corea del Norte.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Personas pasan junto a viviendas dañadas tras unas mortales inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal.

Personas pasan junto a viviendas dañadas tras unas mortales inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Navesh Chitrakar

Personas pasan junto a viviendas dañadas tras unas mortales inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra, en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal.

© AP Photo / Juan Karita

Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como una nueva especie, Leopardus tilcayo, camina por el santuario de fauna Senda Verde, en la región de los Yungas de Bolivia, cerca de la ciudad de Coroico.

Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como una nueva especie, Leopardus tilcayo, camina por el santuario de fauna Senda Verde, en la región de los Yungas de Bolivia, cerca de la ciudad de Coroico. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Juan Karita

Un pequeño felino silvestre moteado, identificado como una nueva especie, Leopardus tilcayo, camina por el santuario de fauna Senda Verde, en la región de los Yungas de Bolivia, cerca de la ciudad de Coroico.

© REUTERS Katie Collins

Una modelo presenta una creación de la colección primavera/verano 2027 de Liza Keane durante la Semana de la Moda de Londres, en Reino Unido.

Una modelo presenta una creación de la colección primavera/verano 2027 de Liza Keane durante la Semana de la Moda de Londres, en Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Katie Collins

Una modelo presenta una creación de la colección primavera/verano 2027 de Liza Keane durante la Semana de la Moda de Londres, en Reino Unido.

© REUTERS KYODO

Una vista aérea muestra una zona residencial inundada por las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan en prefectura de Chiba, Japón.

Una vista aérea muestra una zona residencial inundada por las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan en prefectura de Chiba, Japón. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KYODO

Una vista aérea muestra una zona residencial inundada por las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan en prefectura de Chiba, Japón.

© REUTERS Wawan Kurniawan

Personas se reúnen cerca de automóviles dañados en una zona afectada por inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.

Personas se reúnen cerca de automóviles dañados en una zona afectada por inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Wawan Kurniawan

Personas se reúnen cerca de automóviles dañados en una zona afectada por inundaciones repentinas tras las fuertes lluvias, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia.

© AP Photo / Thuy Dung

Habitantes locales se desplazan en barco por una carretera inundada de una aldea tras varios días de lluvias, en la provincia de Ninh Binh, Vietnam.

Habitantes locales se desplazan en barco por una carretera inundada de una aldea tras varios días de lluvias, en la provincia de Ninh Binh, Vietnam. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Thuy Dung

Habitantes locales se desplazan en barco por una carretera inundada de una aldea tras varios días de lluvias, en la provincia de Ninh Binh, Vietnam.

© AP Photo / Luca Bruno

Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) protestan frente a la catedral de Milán para pedir a las marcas de moda que eliminen el uso de pieles de animales silvestres, Italia.

Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) protestan frente a la catedral de Milán para pedir a las marcas de moda que eliminen el uso de pieles de animales silvestres, Italia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Luca Bruno

Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) protestan frente a la catedral de Milán para pedir a las marcas de moda que eliminen el uso de pieles de animales silvestres, Italia.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimedia

Votación en el colegio electoral n.º 1951, ubicado en la Universidad Estatal de Novosibirsk, durante las elecciones de diputados de la Duma Estatal de la IX legislatura de Rusia.

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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Votación en el colegio electoral n.º 1951, ubicado en la Universidad Estatal de Novosibirsk, durante las elecciones de diputados de la Duma Estatal de la IX legislatura de Rusia.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Personas empujan un automóvil a través de las aguas de una inundación tras las fuertes lluvias en La Habana, Cuba.

Personas empujan un automóvil a través de las aguas de una inundación tras las fuertes lluvias en La Habana, Cuba. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Personas empujan un automóvil a través de las aguas de una inundación tras las fuertes lluvias en La Habana, Cuba.

© AP Photo / Dave Sanders

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a la izquierda, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, intercambian camisetas de fútbol durante un encuentro en la residencia del embajador de Brasil ante la ONU.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a la izquierda, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, intercambian camisetas de fútbol durante un encuentro en la residencia del embajador de Brasil ante la ONU. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Dave Sanders

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a la izquierda, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, intercambian camisetas de fútbol durante un encuentro en la residencia del embajador de Brasil ante la ONU.

© REUTERS Mahmoud Hassano

Integrantes de la primera promoción del Instituto de Policía Femenina, las primeras mujeres en incorporarse a las fuerzas policiales de Siria, asisten a su ceremonia de graduación en Damasco.

Integrantes de la primera promoción del Instituto de Policía Femenina, las primeras mujeres en incorporarse a las fuerzas policiales de Siria, asisten a su ceremonia de graduación en Damasco. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mahmoud Hassano

Integrantes de la primera promoción del Instituto de Policía Femenina, las primeras mujeres en incorporarse a las fuerzas policiales de Siria, asisten a su ceremonia de graduación en Damasco.

© Sputnik / Arina Antonova / Acceder al contenido multimedia

Mujeres participan en una carrera de relevos con tacones en Luzhnikí, Moscú, Rusia. Las corredoras deben llevar tacones de al menos 5 cm y completar una distancia de 4x200 metros.

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© Sputnik / Arina Antonova
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Mujeres participan en una carrera de relevos con tacones en Luzhnikí, Moscú, Rusia. Las corredoras deben llevar tacones de al menos 5 cm y completar una distancia de 4x200 metros.

© REUTERS Evelyn Hockstein

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de EEUU, Donald Trump, conversan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D.C., EEUU.

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de EEUU, Donald Trump, conversan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D.C., EEUU. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Evelyn Hockstein

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de EEUU, Donald Trump, conversan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D.C., EEUU.

© AP Photo / Harry Nakos

Personas tendidas en colchones escuchan al compositor belga Mattias Devriendt, Bélgica.

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© AP Photo / Harry Nakos

Personas tendidas en colchones escuchan al compositor belga Mattias Devriendt, Bélgica.

© AP Photo / Matthias Schrader

Jóvenes celebran tras la inauguración de la 191.ª edición del festival de la cerveza Oktoberfest, en Múnich, Alemania.

Jóvenes celebran tras la inauguración de la 191.ª edición del festival de la cerveza Oktoberfest, en Múnich, Alemania. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matthias Schrader

Jóvenes celebran tras la inauguración de la 191.ª edición del festival de la cerveza Oktoberfest, en Múnich, Alemania.

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