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Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana

Xi Jinping en EEUU, Asamblea General de la ONU y carrera de relevos con tacones, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Finaliza una semana más y es hora de recordar algunos de los momentos que quedaron registrados en imágenes. Los discursos desde la tribuna de la ONU, la visita... 27.09.2026, Sputnik Mundo

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