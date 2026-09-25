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Xi propone a Trump "escribir un nuevo capítulo" entre China y EEUU
Xi propone a Trump "escribir un nuevo capítulo" entre China y EEUU
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El presidente chino Xi Jinping propuso un brindis durante la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca. 25.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-25T02:50+0000
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En la velada, ambos mandatarios reiteraron su compromiso con un acercamiento en distintos ámbitos. Más temprano, el jefe de Estado chino se pronunció a favor de que Pekín y Washington coexistan en paz.Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump había comentado que había "una amistad verdaderamente importante" entre ambos pueblos y gobiernos.
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El presidente chino Xi Jinping propuso un brindis durante la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca.
En la velada, ambos mandatarios reiteraron su compromiso con un acercamiento en distintos ámbitos.
"No necesitamos evitar mencionar la competencia, pero nuestra competencia debería ser saludable y mantenerse dentro de los límites", ponderó.
Previamente, el presidente estadounidense
Donald Trump había comentado que había "una amistad verdaderamente importante" entre ambos pueblos y gobiernos.
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