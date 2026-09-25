https://noticiaslatam.lat/20260925/xi-propone-a-trump-escribir-un-nuevo-capitulo-entre-china-y-eeuu---1175183868.html

Xi propone a Trump "escribir un nuevo capítulo" entre China y EEUU

Xi propone a Trump "escribir un nuevo capítulo" entre China y EEUU

Sputnik Mundo

El presidente chino Xi Jinping propuso un brindis durante la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca. 25.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-25T02:50+0000

2026-09-25T02:50+0000

2026-09-25T02:50+0000

internacional

política

donald trump

eeuu

china

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/19/1175183691_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_4dbd6eae9a7d4b42b8af45b5690f3dd9.jpg

En la velada, ambos mandatarios reiteraron su compromiso con un acercamiento en distintos ámbitos. Más temprano, el jefe de Estado chino se pronunció a favor de que Pekín y Washington coexistan en paz.Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump había comentado que había "una amistad verdaderamente importante" entre ambos pueblos y gobiernos.

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, eeuu, china