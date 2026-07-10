Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260710/-alemania-en-crisis-se-reduce-el-gasto-sanitario-en-medio-del-estancamiento-economico-1174245946.html
Alemania en crisis: se reduce el gasto sanitario en medio del estancamiento económico
Alemania en crisis: se reduce el gasto sanitario en medio del estancamiento económico
Sputnik Mundo
La Bundestag (Cámara baja) aprobó un polémico paquete de ahorro en el sector salud que podría afectar el funcionamiento de hospitales, farmacias y otros puntos... 10.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-10T22:37+0000
2026-07-10T22:37+0000
internacional
javier cámara
alemania
bundestag
💗 salud
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0a/1174246505_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_4d66bbda3687591c7090ae253c3f907a.jpg
Según medios locales, la reducción del gasto sanitario derivará en el incremento de los pagos para los medicamentos con receta, así como en condiciones más duras para seguir manteniendo la cobertura gratuita de salud para los cónyuges. Además, se limitarán las partidas con que se financia a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública y habrá menos recursos para ciertos tratamientos."En pocas palabras: en el futuro queremos arreglárnoslas con el dinero del que disponemos y pagar sólo por lo que realmente es útil", aseguró la ministra de Salud de Alemania, Nina Warken.
https://noticiaslatam.lat/20260707/por-que-alemania-enfrenta-su-peor-crisis-desde-la-segunda-guerra-mundial-1174191963.html
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0a/1174246505_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_4003647f343bdb14e1cbbdcebfbdb725.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
javier cámara, alemania, bundestag, 💗 salud
javier cámara, alemania, bundestag, 💗 salud

Alemania en crisis: se reduce el gasto sanitario en medio del estancamiento económico

22:37 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Michael ProbstHospital en Alemania
Hospital en Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Síguenos en
La Bundestag (Cámara baja) aprobó un polémico paquete de ahorro en el sector salud que podría afectar el funcionamiento de hospitales, farmacias y otros puntos neurálgicos de la sanidad alemana, en medio del complejo escenario económico que enfrenta el país europeo.
Según medios locales, la reducción del gasto sanitario derivará en el incremento de los pagos para los medicamentos con receta, así como en condiciones más duras para seguir manteniendo la cobertura gratuita de salud para los cónyuges.
Friedrich Merz, canciller alemán - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
Internacional
¿Por qué Alemania enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial?
7 de julio, 06:39 GMT
Además, se limitarán las partidas con que se financia a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública y habrá menos recursos para ciertos tratamientos.
"En pocas palabras: en el futuro queremos arreglárnoslas con el dinero del que disponemos y pagar sólo por lo que realmente es útil", aseguró la ministra de Salud de Alemania, Nina Warken.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала