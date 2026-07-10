Alemania en crisis: se reduce el gasto sanitario en medio del estancamiento económico

Según medios locales, la reducción del gasto sanitario derivará en el incremento de los pagos para los medicamentos con receta, así como en condiciones más duras para seguir manteniendo la cobertura gratuita de salud para los cónyuges. Además, se limitarán las partidas con que se financia a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública y habrá menos recursos para ciertos tratamientos."En pocas palabras: en el futuro queremos arreglárnoslas con el dinero del que disponemos y pagar sólo por lo que realmente es útil", aseguró la ministra de Salud de Alemania, Nina Warken.
La Bundestag (Cámara baja) aprobó un polémico paquete de ahorro en el sector salud que podría afectar el funcionamiento de hospitales, farmacias y otros puntos neurálgicos de la sanidad alemana, en medio del complejo escenario económico que enfrenta el país europeo.
Según medios locales, la reducción del gasto sanitario derivará en el incremento de los pagos para los medicamentos con receta, así como en condiciones más duras para seguir manteniendo la cobertura gratuita de salud para los cónyuges.