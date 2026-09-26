https://noticiaslatam.lat/20260926/lavrov-resume-la-participacion-de-rusia-en-la-81-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1175201451.html

Rusia se opone a nuevos "asientos occidentales" en el Consejo de Seguridad de la ONU, indica Lavrov

Rusia se opone a nuevos "asientos occidentales" en el Consejo de Seguridad de la ONU, indica Lavrov

Sputnik Mundo

Los países occidentales están "sobrerrepresentados" en el Consejo de Seguridad de la ONU: es necesario ampliarlo con la incorporación de América Latina, Asia y... 26.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-26T16:46+0000

2026-09-26T16:46+0000

2026-09-26T17:53+0000

internacional

política

serguéi lavrov

nueva york

asamblea general de la onu

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175201787_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_ba31e1beedc114fbd0d3a9544f8746c7.jpg

"No podemos prever ningún 'asiento occidental', ni podemos permitirlo, porque Occidente ya está sobrerrepresentado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y, por supuesto, queremos que la ONU se convierta verdaderamente en el centro de coordinación de los intereses de todos los Estados, tal y como exige su estatuto", subrayó.Agregó que el nuevo Secretario General de la ONU debe ser imparcial.El mandato del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y la carrera por el cargo ya comenzó: el 30 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) dio inicio a la ronda de votaciones por la vacante. Puesto que el actual titular de la ONU es de nacionalidad portuguesa, su sucesor, según una regla informal de rotación regional, debería provenir del hemisferio occidental.La lista de candidatos a suceder a Guterres incluye a:El secretario general es elegido por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección para un nuevo mandato. Aunque no existe ningún límite formal sobre el número de periodos de cinco años que puede ejercer, hasta ahora nadie ha ocupado el cargo más de dos veces.

https://noticiaslatam.lat/20260925/cuarto-dia-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1175187497.html

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, serguéi lavrov, nueva york, asamblea general de la onu, onu