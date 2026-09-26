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Rusia se opone a nuevos "asientos occidentales" en el Consejo de Seguridad de la ONU, indica Lavrov
Rusia se opone a nuevos "asientos occidentales" en el Consejo de Seguridad de la ONU, indica Lavrov
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Los países occidentales están "sobrerrepresentados" en el Consejo de Seguridad de la ONU: es necesario ampliarlo con la incorporación de América Latina, Asia y... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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"No podemos prever ningún 'asiento occidental', ni podemos permitirlo, porque Occidente ya está sobrerrepresentado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y, por supuesto, queremos que la ONU se convierta verdaderamente en el centro de coordinación de los intereses de todos los Estados, tal y como exige su estatuto", subrayó.Agregó que el nuevo Secretario General de la ONU debe ser imparcial.El mandato del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y la carrera por el cargo ya comenzó: el 30 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) dio inicio a la ronda de votaciones por la vacante. Puesto que el actual titular de la ONU es de nacionalidad portuguesa, su sucesor, según una regla informal de rotación regional, debería provenir del hemisferio occidental.La lista de candidatos a suceder a Guterres incluye a:El secretario general es elegido por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección para un nuevo mandato. Aunque no existe ningún límite formal sobre el número de periodos de cinco años que puede ejercer, hasta ahora nadie ha ocupado el cargo más de dos veces.
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Rusia se opone a nuevos "asientos occidentales" en el Consejo de Seguridad de la ONU, indica Lavrov
16:46 GMT 26.09.2026 (actualizado: 17:53 GMT 26.09.2026)
Noticia en desarrollo
Los países occidentales están "sobrerrepresentados" en el Consejo de Seguridad de la ONU: es necesario ampliarlo con la incorporación de América Latina, Asia y África, señaló el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en una rueda de prensa tras su participación en la Semana de Alto Nivel de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
"No podemos prever ningún 'asiento occidental', ni podemos permitirlo, porque Occidente ya está sobrerrepresentado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y, por supuesto, queremos que la ONU se convierta verdaderamente en el centro de coordinación de los intereses de todos los Estados, tal y como exige su estatuto", subrayó.
Agregó que el nuevo Secretario General de la ONU debe ser imparcial.
El mandato del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y la carrera por el cargo ya comenzó
: el 30 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) dio inicio a la ronda de votaciones por la vacante. Puesto que el actual titular de la ONU es de nacionalidad portuguesa, su sucesor, según una regla informal de rotación regional, debería provenir del hemisferio occidental
.
La lista de candidatos a suceder a Guterres incluye a:
Rafael Grossi
, director general del OIEA (Argentina).
Rebeca Grynspan
, exvicepresidenta de Costa Rica.
María Fernanda Espinosa
, excanciller de Ecuador.
Carolyn Rodrigues-Birkett
, excanciller de Guyana.
Macky Sall
, expresidente de Senegal.
Olara Otunnu
, excanciller de Uganda.
Michelle Bachelet
, expresidenta de Chile anunció su retiro
de la carrera.
El secretario general es elegido por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección para un nuevo mandato. Aunque no existe ningún límite formal sobre el número de periodos de cinco años que puede ejercer, hasta ahora nadie ha ocupado el cargo más de dos veces.