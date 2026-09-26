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"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta
"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta
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Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en la capital española, Madrid, para... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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Los manifestantes con pancartas: "¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!", "¡Pedro Sánchez a prisión!" y "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", denuncian la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigen la convocatoria de elecciones generales.La marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas. A la protesta asiste el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta

13:35 GMT 26.09.2026
© REUTERS Susana VeraManifestantes participan en una marcha para exigir elecciones generales y protestar contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta, en Madrid, España, el 26 de septiembre de 2026
Manifestantes participan en una marcha para exigir elecciones generales y protestar contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta, en Madrid, España, el 26 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en la capital española, Madrid, para protestar contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Los manifestantes con pancartas: "¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!", "¡Pedro Sánchez a prisión!" y "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", denuncian la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigen la convocatoria de elecciones generales.
La marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas. A la protesta asiste el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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