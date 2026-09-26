https://noticiaslatam.lat/20260926/es-un-delincuente-miles-de-espanoles-se-manifiestan-en-madrid-contra-pedro-sanchez-y-en-apoyo-a-1175203610.html
"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta
"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta
Sputnik Mundo
Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en la capital española, Madrid, para... 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T13:35+0000
2026-09-26T13:35+0000
2026-09-26T13:35+0000
españa
pedro sánchez
ceuta
madrid
protestas
📰 crisis migratoria en ceuta
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175203411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea31356279c09d8a46bee45c4bfd6731.jpg
Los manifestantes con pancartas: "¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!", "¡Pedro Sánchez a prisión!" y "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", denuncian la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigen la convocatoria de elecciones generales.La marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas. A la protesta asiste el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
https://noticiaslatam.lat/20260815/la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-tacha-a-sanchez-de-traidor-por-la-crisis-en-ceuta--1174687085.html
ceuta
madrid
📰 crisis migratoria en ceuta
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1a/1175203411_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_c453e2b898e3754d6cd1a98e53cf4dc4.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pedro sánchez, ceuta, madrid, protestas, 📰 crisis migratoria en ceuta, 🌍 europa
pedro sánchez, ceuta, madrid, protestas, 📰 crisis migratoria en ceuta, 🌍 europa
"¡Es un delincuente!": miles de españoles se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez y en apoyo a Ceuta
Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en la capital española, Madrid, para protestar contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Los manifestantes con pancartas: "¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!", "¡Pedro Sánchez a prisión!" y "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!", denuncian la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigen la convocatoria de elecciones generales.
La marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas. A la protesta asiste el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular
a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.