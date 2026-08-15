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La presidenta de la Comunidad de Madrid tacha a Sánchez de "traidor" por la crisis en Ceuta
La presidenta de la Comunidad de Madrid tacha a Sánchez de "traidor" por la crisis en Ceuta
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La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tildó de irresponsable y traidor al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el... 15.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-15T17:31+0000
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Además, la funcionaria reiteró que España se encuentra en un nivel cuatro de alerta terrorista, de un máximo de cinco, desde hace más de una década.Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe.La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid tacha a Sánchez de "traidor" por la crisis en Ceuta
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tildó de irresponsable y traidor al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el contexto de la crisis provocada por la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta.
"El Gobierno ha dejado que España sea invadida por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor", afirmó Isabel Díaz Ayuso.
Además, la funcionaria reiteró que España se encuentra en un nivel cuatro de alerta terrorista, de un máximo de cinco, desde hace más de una década.
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron de manera irregular
a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en África que limita con Marruecos. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes
irrumpieron en la urbe.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.