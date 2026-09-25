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París y Berlín frenan los planes de conceder más poder a la Comisión Europea en seguridad, según medios
París y Berlín frenan los planes de conceder más poder a la Comisión Europea en seguridad, según medios
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Francia y Alemania se oponen a una posible ampliación de las competencias de la Comisión Europea en materia de seguridad mientras la presidenta de dicho... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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La Comisión Europea tiene previsto presentar una estrategia europea de seguridad independiente antes de finales de octubre. Según medios, en ella Rusia podría ser señalada como la "principal amenaza para la seguridad de la UE".No obstante, las posturas de los socios de la UE sobre las facultades de la Comisión Europea difieren. Las naciones más pequeñas respaldan una reforma amplia del sistema de seguridad, siempre que sume financiamiento adicional. Francia y Alemania, en contraste, temen ceder nuevas competencias a Bruselas, subrayan los informes.A su juicio, la Comisión Europea puede abarcar la innovación, la inteligencia artificial y el espacio, mientras que las necesidades militares y la planificación operativa deben seguir siendo competencia de los gobiernos nacionales.Previamente, Ursula von der Leyen propuso desarrollar un mecanismo propio de la UE para responder a las amenazas híbridas, así como crear un protocolo de seguridad de emergencia inspirado en el artículo 4 de la OTAN. Según von der Leyen, las instituciones y los mecanismos de toma de decisiones existentes en la UE "no están a la altura de la nueva realidad".Mientras tanto, Rusia registra una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales en los últimos años, a la que se suma el apoyo militar y político que Occidente presta a Ucrania. Moscú sostiene que el suministro de material bélico a Kiev convierte a los países occidentales en participantes directos del conflicto ucraniano y solo obstaculiza los esfuerzos de resolución de la crisis.
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París y Berlín frenan los planes de conceder más poder a la Comisión Europea en seguridad, según medios

12:40 GMT 25.09.2026
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Francia y Alemania se oponen a Bruselas (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
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Francia y Alemania se oponen a una posible ampliación de las competencias de la Comisión Europea en materia de seguridad mientras la presidenta de dicho órgano, Ursula von der Leyen, prepara nuevos mecanismos de protección contra el sabotaje y los ciberataques, informan medios citando a cinco diplomáticos que participan en las negociaciones.
"Es difícil imaginar que Francia y Alemania quieran otorgar más competencias a la Comisión Europea en materia de seguridad", declaró uno de los diplomáticos.
La Comisión Europea tiene previsto presentar una estrategia europea de seguridad independiente antes de finales de octubre. Según medios, en ella Rusia podría ser señalada como la "principal amenaza para la seguridad de la UE".
No obstante, las posturas de los socios de la UE sobre las facultades de la Comisión Europea difieren. Las naciones más pequeñas respaldan una reforma amplia del sistema de seguridad, siempre que sume financiamiento adicional. Francia y Alemania, en contraste, temen ceder nuevas competencias a Bruselas, subrayan los informes.
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"Si la UE se limita a sus competencias actuales, no tendremos problemas", enfatizó otro diplomático.

A su juicio, la Comisión Europea puede abarcar la innovación, la inteligencia artificial y el espacio, mientras que las necesidades militares y la planificación operativa deben seguir siendo competencia de los gobiernos nacionales.
Previamente, Ursula von der Leyen propuso desarrollar un mecanismo propio de la UE para responder a las amenazas híbridas, así como crear un protocolo de seguridad de emergencia inspirado en el artículo 4 de la OTAN. Según von der Leyen, las instituciones y los mecanismos de toma de decisiones existentes en la UE "no están a la altura de la nueva realidad".
Mientras tanto, Rusia registra una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales en los últimos años, a la que se suma el apoyo militar y político que Occidente presta a Ucrania. Moscú sostiene que el suministro de material bélico a Kiev convierte a los países occidentales en participantes directos del conflicto ucraniano y solo obstaculiza los esfuerzos de resolución de la crisis.
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