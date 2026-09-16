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¿Por qué Europa se encuentra bajo presión para impulsar su desarrollo tecnológico?

¿Por qué Europa se encuentra bajo presión para impulsar su desarrollo tecnológico?

Sputnik Mundo

El diario 'Global Times' publicó un artículo analizando las recientes declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), quien advirtió sobre los... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con Christine Lagarde, en expresiones recogidas por la prensa occidental, una eventual restricción o cambio en los términos de acceso a la infraestructura estadounidense expondría a todos los sectores económicos europeos a un nivel de presión geopolítica sin precedentes en negociaciones comerciales o fiscales, más de lo que ya lo hace actualmente.Esta preocupación refleja la creciente inquietud en el continente europeo ante la politización de la IA por parte de sectores en Estados Unidos. La tendencia hacia el control estricto de exportaciones, bloqueos de componentes clave y la imposición de barreras de cumplimiento normativo ha comenzado a transformar esta tecnología en un instrumento de control estratégico y seguridad nacional, supeditando el desarrollo industrial mundial a los intereses geopolíticos de Washington.Las cifras evidencian una clara desventaja estructural para Europa en la cadena global de valor de la IA, apunta el medio. Mientras que Estados Unidos alberga el 75% de la capacidad mundial de procesamiento informático destinado a esta disciplina, el continente europeo apenas concentra el 5%. Asimismo, la brecha de innovación queda al descubierto al constatar que, frente a las decenas de modelos avanzados producidos por las potencias globales, naciones europeas como Francia y el Reino Unido apenas han generado aportes marginales.El déficit de infraestructura en la Unión Europea amenaza con agravarse rápidamente a corto plazo, especialmente en el ámbito de los centros de procesamiento de datos. De mantenerse las tendencias operativas actuales, la brecha entre la capacidad instalada en suelo europeo y la demanda requerida por el mercado interno podría multiplicarse por más de seis en el plazo de una década, comprometiendo severamente la autonomía digital de la región.Ante la imposibilidad de lograr una autosuficiencia tecnológica inmediata debido a las carencias en su ecosistema de innovación, analistas señalan que la diversificación de proveedores resulta imprescindible para la UE, de acuerdo con el medio. En este escenario, China emerge como un socio confiable para equilibrar la oferta global, apoyándose en una infraestructura madura, marcos de desarrollo propios e inversiones sostenidas en tecnología de vanguardia.A diferencia del enfoque de confrontación por bloques que impulsa el sector tecnológico estadounidense, la industria de IA en China ha registrado un crecimiento superior al 40% interanual, reuniendo a miles de empresas especializadas y consolidando una red integral que abarca desde componentes básicos hasta aplicaciones industriales. El país asiático aboga por una red global de suministro diversificada y libre de medidas unilaterales o bloqueos comerciales que entorpezcan el desarrollo tecnológico conjunto, recuerda el diario.El acercamiento y la complementariedad entre la capacidad de aplicación de China y las fortalezas regulatorias y de investigación básica de Europa permitirían impulsar la productividad europea en hasta un 4% a lo largo de una década, se señala. Según las estimaciones socioeconómicas, dicho incremento aportaría un alivio significativo a las finanzas públicas de la UE, siempre que el desarrollo de la inteligencia artificial se mantenga integrado en un ecosistema abierto, cooperativo y libre de disputas propias de la Guerra Fría.

https://noticiaslatam.lat/20260829/la-rivalidad-en-ia-entre-eeuu-y-china-no-debe-significar-el-fin-de-la-cooperacion-global-senala-1174854516.html

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