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Líder opositor arremete contra la delegación colombiana en la Asamblea General de la ONU por su postura ante Israel
Líder opositor arremete contra la delegación colombiana en la Asamblea General de la ONU por su postura ante Israel
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El senador izquierdista colombiano Iván Cepeda comentó el transcurso de los debates generales en el marco de la Asamblea Nacional de la ONU. En la víspera, el... 25.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-25T14:03+0000
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En respuesta, numerosos representantes de distintos países abandonaron la sala en señal de protesta, mientras la delegación colombiana permaneció en ella.Previamente, la política colombiana hacia Israel experimentó un cambio más amplio. Durante la Administración de Petro, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024, restringió las exportaciones de carbón y respaldó procedimientos internacionales relacionados con la situación en los territorios palestinos.El actual Gobierno, por el contrario, ha avanzado en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y ha incluido la cooperación con Israel en áreas como seguridad, inteligencia, comercio y tecnología entre los componentes de su política exterior.
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Líder opositor arremete contra la delegación colombiana en la Asamblea General de la ONU por su postura ante Israel
El senador izquierdista colombiano Iván Cepeda comentó el transcurso de los debates generales en el marco de la Asamblea Nacional de la ONU. En la víspera, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre las acciones militares de su país en la Franja de Gaza e Irán.
En respuesta, numerosos representantes de distintos países abandonaron la sala en señal de protesta, mientras la delegación colombiana permaneció en ella.
"Los inescrupulosos representantes del gobierno de Abelardo de la Espriella rindiendo pleitesía al genocida Netanyahu. Vergüenza y afrenta a nuestra dignidad como nación", escribió Iván Cepeda en X.
Previamente, la política colombiana hacia Israel experimentó un cambio más amplio. Durante la Administración de Petro, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024
, restringió las exportaciones de carbón y respaldó procedimientos internacionales relacionados con la situación en los territorios palestinos.
El actual Gobierno, por el contrario, ha avanzado en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
y ha incluido la cooperación con Israel en áreas como seguridad, inteligencia, comercio y tecnología entre los componentes de su política exterior.