Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia colombiana, esta disposición es vigente desde el 19 de septiembre de este año.Sin embargo, subrayó la Cancillería sudamericana, "no significa la ruptura de relaciones consulares (...). La Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir".
A través de su Cancillería, el país sudamericano anunció la disposición con la que concluye su acercamiento con la nación persa.
De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia colombiana, esta disposición es vigente desde el 19 de septiembre de este año.
"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional", aseveró la Administración colombiana.
Sin embargo, subrayó la Cancillería sudamericana, "no significa la ruptura de relaciones consulares (...). La Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir".
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