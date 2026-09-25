Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260925/colombia-rompe-relaciones-diplomaticas-con-iran-1175182439.html
Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán
Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán
Sputnik Mundo
A través de su Cancillería, el país sudamericano anunció la disposición con la que concluye su acercamiento con la nación persa. 25.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-25T03:45+0000
2026-09-25T03:45+0000
américa latina
política
colombia
irán
diplomacia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/18/1175182268_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad7b7a784d3c464841cfd0f48e86e77d.jpg
De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia colombiana, esta disposición es vigente desde el 19 de septiembre de este año.Sin embargo, subrayó la Cancillería sudamericana, "no significa la ruptura de relaciones consulares (...). La Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir".
colombia
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/18/1175182268_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_8400b74ce8027511d8e44f62040e7cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, colombia, irán, diplomacia
política, colombia, irán, diplomacia

Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán

03:45 GMT 25.09.2026
© AP Photo / Fernando VergaraEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Síguenos en
A través de su Cancillería, el país sudamericano anunció la disposición con la que concluye su acercamiento con la nación persa.
De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia colombiana, esta disposición es vigente desde el 19 de septiembre de este año.
"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional", aseveró la Administración colombiana.
Sin embargo, subrayó la Cancillería sudamericana, "no significa la ruptura de relaciones consulares (...). La Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir".
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала