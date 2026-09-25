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Lavrov entrega a Guterres el informe sobre el polémico montaje de Bucha, informa la Cancillería rusa

Lavrov entrega a Guterres el informe sobre el polémico montaje de Bucha, informa la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

Al proporcionar un documento detallado sobre los hechos ocurridos en Bucha, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió a la Secretaría de la... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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La reunión con el secretario general, Antonio Guterres, tuvo lugar en formato cerrado, al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.Se trata del informe Los herederos de Goebbels: la falsificación de los hechos ocurridos en Bucha y las escenificaciones sangrientas del régimen de Kiev.El documento fue elaborado por el Tribunal Público Internacional, en el que se desmontan las noticias falsas difundidas por Kiev sobre la supuesta masacre que habría tenido lugar en Bucha.Previamente, la Cancillería rusa acusó a la ONU de tomar partido por Occidente y Ucrania en el caso de Bucha, en lugar de llevar a cabo una investigación imparcial.Además, se informó que los políticos debatieron sobre el conflicto en Ucrania y sus consecuencias a nivel mundial.También analizaron el balance del mandato de Guterres como secretario general de la ONU.

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