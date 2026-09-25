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Lavrov entrega a Guterres el informe sobre el polémico montaje de Bucha, informa la Cancillería rusa
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Al proporcionar un documento detallado sobre los hechos ocurridos en Bucha, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió a la Secretaría de la... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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La reunión con el secretario general, Antonio Guterres, tuvo lugar en formato cerrado, al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.Se trata del informe Los herederos de Goebbels: la falsificación de los hechos ocurridos en Bucha y las escenificaciones sangrientas del régimen de Kiev.El documento fue elaborado por el Tribunal Público Internacional, en el que se desmontan las noticias falsas difundidas por Kiev sobre la supuesta masacre que habría tenido lugar en Bucha.Previamente, la Cancillería rusa acusó a la ONU de tomar partido por Occidente y Ucrania en el caso de Bucha, en lugar de llevar a cabo una investigación imparcial.Además, se informó que los políticos debatieron sobre el conflicto en Ucrania y sus consecuencias a nivel mundial.También analizaron el balance del mandato de Guterres como secretario general de la ONU.
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Lavrov entrega a Guterres el informe sobre el polémico montaje de Bucha, informa la Cancillería rusa

10:15 GMT 25.09.2026
© Sputnik / Ministerio de Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaEl canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
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Al proporcionar un documento detallado sobre los hechos ocurridos en Bucha, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió a la Secretaría de la ONU una investigación exhaustiva.
La reunión con el secretario general, Antonio Guterres, tuvo lugar en formato cerrado, al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.
Se trata del informe Los herederos de Goebbels: la falsificación de los hechos ocurridos en Bucha y las escenificaciones sangrientas del régimen de Kiev.
El documento fue elaborado por el Tribunal Público Internacional, en el que se desmontan las noticias falsas difundidas por Kiev sobre la supuesta masacre que habría tenido lugar en Bucha.
Previamente, la Cancillería rusa acusó a la ONU de tomar partido por Occidente y Ucrania en el caso de Bucha, en lugar de llevar a cabo una investigación imparcial.
María Zajárova, la portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
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"Para que nadie diga que no existe": Rusia presentará en la ONU su informe sobre el montaje de Bucha
23 de septiembre, 09:10 GMT
Además, se informó que los políticos debatieron sobre el conflicto en Ucrania y sus consecuencias a nivel mundial.
También analizaron el balance del mandato de Guterres como secretario general de la ONU.

"Lavrov destacó la importancia de llevar a cabo una reforma mesurada de la ONU con el fin de adaptarla a las realidades de un orden mundial multipolar, así como de garantizar una representación significativamente más amplia en la Secretaría de los ciudadanos de los países que constituyen la mayoría mundial", informó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

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