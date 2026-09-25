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La hegemonía de EEUU en Oriente Medio se acerca a su fin, señalan medios
La hegemonía de EEUU en Oriente Medio se acerca a su fin, señalan medios
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La guerra con Irán, sea cual sea su desenlace, marcará el momento en que EEUU renuncie definitivamente a su papel de arquitecto del orden regional, sostienen... 25.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-25T18:31+0000
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Tras guerras, innumerables operaciones encubiertas y unas negociaciones diplomáticas que parecían interminables, los intentos de Washington por imponer su hegemonía se han agotado. EEUU seguirá recurriendo ocasionalmente a la fuerza militar para defender sus intereses, incluida la lucha contra el terrorismo, pero abandonará su papel de arquitecto del orden regional, indica la prensa.Los medios destacan varios indicios de este repliegue. El primero es que EEUU se negó a unirse a Arabia Saudita en los ataques contra los hutíes en Yemen y, en cambio, alcanzó en secreto un acuerdo de no agresión con los rebeldes para evitar ataques contra buques estadounidenses. Cuando una superpotencia llega a un acuerdo con una milicia insurgente, "queda claro que busca reducir sus compromisos", señalan.El segundo es la esperada reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. Actualmente, Washington mantiene entre 30.000 y 40.000 militares en 19 bases de la región, pero la guerra ha demostrado su vulnerabilidad frente a drones y misiles de bajo coste.Los conflictos en Oriente Medio están agotando los arsenales estadounidenses y desviando recursos militares de Asia, considerada actualmente una región prioritaria para la Administración Trump, subrayan los medios. Los expertos en seguridad buscan preparar a EEUU para una creciente rivalidad con China, que se convirtió en uno de los principales beneficiarios de la política estadounidense: Pekín compra grandes cantidades de petróleo a los países del golfo Pérsico y, al mismo tiempo, utiliza el canal de Suez para transportar sus mercancías hacia Europa.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y las bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.A finales de agosto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país persa.
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La hegemonía de EEUU en Oriente Medio se acerca a su fin, señalan medios
La guerra con Irán, sea cual sea su desenlace, marcará el momento en que EEUU renuncie definitivamente a su papel de arquitecto del orden regional, sostienen medios europeos. Por primera vez en un siglo, Oriente Medio dejará de estar gobernado desde fuera.
Tras guerras, innumerables operaciones encubiertas y unas negociaciones diplomáticas que parecían interminables, los intentos de Washington por imponer su hegemonía se han agotado. EEUU seguirá recurriendo ocasionalmente a la fuerza militar para defender sus intereses, incluida la lucha contra el terrorismo, pero abandonará su papel de arquitecto del orden regional, indica la prensa.
Los medios destacan varios indicios de este repliegue. El primero es que EEUU se negó a unirse a Arabia Saudita en los ataques contra los hutíes en Yemen y, en cambio, alcanzó en secreto un acuerdo de no agresión con los rebeldes para evitar ataques contra buques estadounidenses. Cuando una superpotencia llega a un acuerdo con una milicia insurgente, "queda claro que busca reducir sus compromisos", señalan.
El segundo es la esperada reducción de la presencia militar
estadounidense en Oriente Medio. Actualmente, Washington mantiene entre 30.000 y 40.000 militares en 19 bases de la región, pero la guerra ha demostrado su vulnerabilidad frente a drones y misiles de bajo coste.
Los conflictos en Oriente Medio están agotando
los arsenales estadounidenses y desviando recursos militares de Asia, considerada actualmente una región prioritaria para la Administración Trump, subrayan los medios.
Los expertos en seguridad buscan preparar a EEUU para una creciente rivalidad con China, que se convirtió en uno de los principales beneficiarios de la política estadounidense: Pekín compra grandes cantidades de petróleo a los países del golfo Pérsico y, al mismo tiempo, utiliza el canal de Suez para transportar sus mercancías hacia Europa.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y las bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques
.
A finales de agosto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico
, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país persa.
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