Chile actualizará su plan de defensa militar en el sur del país

El ministro de Defensa del país sudamericano, Fernando Barros, presentó las medidas desde la Base Aérea de Chabunco, en Punta Arenas, donde señaló que la planificación busca preparar a las Fuerzas Armadas para las próximas décadas.Entre los principales anuncios se encuentra el inicio del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que acumulan alrededor de 50 años de servicio. Aunque las aeronaves continúan operativas, el Gobierno considera necesario definir su sustituto para las próximas décadas.También se confirmó la renovación de los helicópteros Bell UH-1H, cuya sustitución ya cuenta con aprobación y financiamiento. Asimismo, Chile iniciará un proyecto para renovar su capacidad de transporte aéreo estratégico, actualmente basada en los C-130 Hércules.El objetivo incluye apoyar operaciones de defensa, pero también el abastecimiento de bases antárticas, labores científicas y la respuesta ante emergencias y desastres. A esto se sumará en 2027 la incorporación de nuevas capacidades de patrullaje aéreo de largo alcance para la Armada.En el ámbito terrestre, el Gobierno aprobó la modernización de los tanques Leopard 1 desplegados en el sur para prolongar su vida operativa. Además, solicitó al Ejército estudiar una renovación progresiva de sus capacidades tomando en cuenta las experiencias de conflictos contemporáneos.El plan también contempla la construcción de nuevas bases militares, mejoras en la infraestructura portuaria naval de Punta Arenas y un refuerzo de la presencia chilena en la Antártica. Barros afirmó que el Ministerio de Defensa chileno quedó excluido del ajuste presupuestario del 3%. Además, precisó que la inversión destinada a capacidades estratégicas durante 2026 será cercana al doble de la registrada el año anterior.
El Gobierno chileno anunció un conjunto de medidas para modernizar las capacidades estratégicas de sus Fuerzas Armadas en la zona sur, fortalecer la presencia del Estado y ampliar la proyección del país hacia la Antártica.
El ministro de Defensa del país sudamericano, Fernando Barros, presentó las medidas desde la Base Aérea de Chabunco, en Punta Arenas, donde señaló que la planificación busca preparar a las Fuerzas Armadas para las próximas décadas.
"La defensa no se improvisa, se planifica, se prepara y se construye con una visión de Estado", afirmó el funcionario.
Entre los principales anuncios se encuentra el inicio del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que acumulan alrededor de 50 años de servicio. Aunque las aeronaves continúan operativas, el Gobierno considera necesario definir su sustituto para las próximas décadas.
También se confirmó la renovación de los helicópteros Bell UH-1H, cuya sustitución ya cuenta con aprobación y financiamiento. Asimismo, Chile iniciará un proyecto para renovar su capacidad de transporte aéreo estratégico, actualmente basada en los C-130 Hércules.
El objetivo incluye apoyar operaciones de defensa, pero también el abastecimiento de bases antárticas, labores científicas y la respuesta ante emergencias y desastres. A esto se sumará en 2027 la incorporación de nuevas capacidades de patrullaje aéreo de largo alcance para la Armada.
En el ámbito terrestre, el Gobierno aprobó la modernización de los tanques Leopard 1 desplegados en el sur para prolongar su vida operativa. Además, solicitó al Ejército estudiar una renovación progresiva de sus capacidades tomando en cuenta las experiencias de conflictos contemporáneos.
"Por ejemplo, sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerzas y nuevas capacidades de observación y respuesta", explicó Barros.
El plan también contempla la construcción de nuevas bases militares, mejoras en la infraestructura portuaria naval de Punta Arenas y un refuerzo de la presencia chilena en la Antártica.
Barros afirmó que el Ministerio de Defensa chileno quedó excluido del ajuste presupuestario del 3%. Además, precisó que la inversión destinada a capacidades estratégicas durante 2026 será cercana al doble de la registrada el año anterior.
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