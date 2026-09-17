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Más de un centenar de diputados ucranianos enfrentan acusaciones de corrupción
Más de un centenar de diputados ucranianos enfrentan acusaciones de corrupción
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Desde el 24 de febrero de 2022, 107 diputados de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) y de los consejos regionales y municipales de Ucrania han sido acusados... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, los tribunales han dictado sentencias condenatorias contra solo 32 diputados, lo que representa aproximadamente el 30% del total de legisladores implicados en casos de corrupción.Según la NABU, entre las infracciones de corrupción más frecuentes cometidas por diputados figuran la apropiación y malversación de bienes, la recepción de beneficios indebidos, el abuso de poder, las declaraciones patrimoniales falsas y el enriquecimiento ilícito.Anteriormente, se informó que la NABU está investigando a más de 60 diputados ucranianos, una cifra tan considerable que, de aumentar, podría alcanzar el número suficiente de votos para modificar la legislación de Ucrania.Las informaciones sobre corrupción de alto nivel en Ucrania aparecen con regularidad.El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley.Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.
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Más de un centenar de diputados ucranianos enfrentan acusaciones de corrupción
Desde el 24 de febrero de 2022, 107 diputados de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) y de los consejos regionales y municipales de Ucrania han sido acusados de corrupción, según los datos estadísticos de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano).
Sin embargo, los tribunales han dictado sentencias condenatorias contra solo 32 diputados, lo que representa aproximadamente el 30% del total de legisladores implicados en casos de corrupción.
Según la NABU, entre las infracciones de corrupción más frecuentes cometidas por diputados figuran la apropiación y malversación de bienes, la recepción de beneficios indebidos, el abuso de poder, las declaraciones patrimoniales falsas y el enriquecimiento ilícito.
Anteriormente, se informó que la NABU está investigando a más de 60 diputados ucranianos,
una cifra tan considerable que, de aumentar, podría alcanzar el número suficiente de votos para modificar la legislación de Ucrania.
Las informaciones sobre corrupción de alto nivel
en Ucrania aparecen con regularidad
.
El 22 de julio de 2025, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que eliminaba la independencia de dos organismos anticorrupción: la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP). Zelenski promulgó la ley.
Sin embargo, después de que estallaran protestas en todo el país, declaró el 24 de julio que había acordado de inmediato una iniciativa legislativa contraria, que supuestamente reforzaría la independencia de ambos organismos.
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