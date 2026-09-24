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"Férreo bloqueo económico": Uruguay condena ante la ONU la presión contra el pueblo cubano

"Férreo bloqueo económico": Uruguay condena ante la ONU la presión contra el pueblo cubano

Sputnik Mundo

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, condenó el bloqueo económico de Cuba por parte de Estados Unidos durante su intervención en el 81.º período de sesiones... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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"Tampoco podemos ser indiferentes ante el dolor que implica un estado de guerra interminable, el miedo y el dolor que genera el crimen organizado, la amenaza permanente del terrorismo, la represión que surge de la tiranía o el sufrimiento que provoca un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano", expresó en el marco de la Semana de Alto nivel de la ONU.Asimismo, el jefe de Estado sudamericano también indicó que todas las injusticias que afectan a la gente común, incluidas las guerras, los desplazamientos forzados, la pobreza y demás, son responsabilidad de toda la humanidad, y llamó a abandonar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.Reafirmó el compromiso de Uruguay con la paz, el diálogo y las misiones humanitarias, "sin indiferencia ante ningún sufrimiento" y recordó que la paz exige humildad, acuerdos y trabajo constante frente a las guerras y la desigualdad. A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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