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Montevideo busca transformar su transporte público con un proyecto histórico, asegura el intendente de la ciudad | Videos
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Uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina es fortalecer el transporte público colectivo frente al creciente uso de vehículos particulares y... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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"En el caso de Uruguay, en 25 años, el número de vehículos particulares se duplicó, generando circunstancias de congestión que antes no teníamos", señaló, entrevistado en el marco de la V Cumbre Internacional de Transporte celebrada en Moscú.En este contexto, la capital uruguaya impulsa un proyecto de corredores preferenciales de transporte colectivo con ómnibus biarticulados eléctricos, compartió.Uruguay valora las soluciones tecnológicas de Moscú para el transporte urbanoLa capital rusa cuenta con un sistema de movilidad que debe ser referencia en materia de transporte y tecnología, apuntó Mario Esteban Bergara Duque.Además, señaló que la ciudad uruguaya también avanza en materia de monitoreo centralizado para lograr un transporte colectivo más eficiente y con menos fricciones.
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Uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina es fortalecer el transporte público colectivo frente al creciente uso de vehículos particulares y la congestión que este fenómeno genera, explica a Sputnik el intendente de Montevideo, Mario Esteban Bergara Duque.
"En el caso de Uruguay, en 25 años, el número de vehículos particulares se duplicó, generando circunstancias de congestión que antes no teníamos", señaló, entrevistado en el marco de la V Cumbre Internacional de Transporte celebrada en Moscú.
En este contexto, la capital uruguaya impulsa un proyecto de corredores preferenciales de transporte colectivo con ómnibus biarticulados eléctricos, compartió.
Uruguay valora las soluciones tecnológicas de Moscú para el transporte urbano
La capital rusa cuenta con un sistema de movilidad que debe ser referencia en materia de transporte y tecnología, apuntó Mario Esteban Bergara Duque.
"Hay mucho para aprender (...) y sí el espíritu de cómo se resuelven problemas que impliquen incorporar sistemáticamente la tecnología para hacer el sistema de transporte más ágil, más eficiente y más accesible", expresó.
Además, señaló que la ciudad uruguaya también avanza en materia de monitoreo centralizado para lograr un transporte colectivo más eficiente y con menos fricciones.