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Rusia libera dos localidades y abate a más de 1.300 militares ucranianos en un día de combates

Rusia libera dos localidades y abate a más de 1.300 militares ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas establecieron control sobre las localidades de Krasni Yar y Potijónovo en la región de Járkov, informan desde el Ministerio de... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Simultáneamente, las FFAA de Rusia expandieron el vector externo del cerco de las tropas de Kiev en la parte noroeste de la ciudad de Dobropolie, en la república popular de Donetsk. La zona es un importante centro logístico para el abastecimiento de las tropas ucranianas, ya que desde allí parte una de las principales rutas hacia la ciudad de Kramatorsk, donde convergen importantes vías de transporte por carretera y ferrocarril.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 225 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura logística y energética de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de combustibles, talleres de ensamblaje de aeronaves no tripuladas y de fabricación de sus repuestos, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.A la vez, la defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 868 aeronaves no tripuladas. La aviación de la Flota del Mar Negro destruyó tres lanchas no tripuladas ucranianas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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