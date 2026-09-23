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Marco Rubio revela de qué hablaron Donald Trump y Delcy Rodríguez
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"Hay mucho que se debe resolver para que Venezuela tenga éxito. Por eso, discutimos los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello", dijo Rubio a medios de comunicación.En mayo, Caracas anunció una reestructuración formal de su deuda externa tras casi una década en default, pues suma bonos impagados desde 2017 y obligaciones que exceden los 60.000 millones de dólares.
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Marco Rubio revela de qué hablaron Donald Trump y Delcy Rodríguez

22:32 GMT 23.09.2026
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteMarco Rubio, senador estadounidense
Marco Rubio, senador estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
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La reestructuración de la deuda venezolana con organismos internacionales y la celebración de "elecciones libres" fueron los dos principales asuntos de los que conversaron el presidente estadounidense Donald Trump y la mandataria encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, el 22 de septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU.
"Hay mucho que se debe resolver para que Venezuela tenga éxito. Por eso, discutimos los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello", dijo Rubio a medios de comunicación.
En mayo, Caracas anunció una reestructuración formal de su deuda externa tras casi una década en default, pues suma bonos impagados desde 2017 y obligaciones que exceden los 60.000 millones de dólares.
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