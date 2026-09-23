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Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión

Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión

Sputnik Mundo

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, escribió a través de su cuenta de Telegram que durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", escribió.Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos lanzara un ataque militar sin precedentes en Venezuela.El operativo concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico. La agresión dejó más de 70 víctimas entre militares y civiles.

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