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Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión
Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, escribió a través de su cuenta de Telegram que durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", escribió.Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos lanzara un ataque militar sin precedentes en Venezuela.El operativo concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico. La agresión dejó más de 70 víctimas entre militares y civiles.
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Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión

04:02 GMT 23.09.2026 (actualizado: 04:03 GMT 23.09.2026)
© Foto : Canal de Telegram de Delcy RodríguezDelcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Donald Trump, presidente de EEUU
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, escribió a través de su cuenta de Telegram que durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se abordó el avance de una agenda bilateral en áreas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común.
"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", escribió.
Venezuela cobra relevancia en el escenario energético mundial - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
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"Venezuela cobra relevancia en el escenario energético mundial"
16 de septiembre, 22:35 GMT
Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos lanzara un ataque militar sin precedentes en Venezuela.
El operativo concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico. La agresión dejó más de 70 víctimas entre militares y civiles.
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