Delcy Rodríguez informa sobre los temas que abordó con Donald Trump en su primera reunión

"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", escribió.Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos lanzara un ataque militar sin precedentes en Venezuela.El operativo concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico. La agresión dejó más de 70 víctimas entre militares y civiles.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, escribió a través de su cuenta de Telegram que durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se abordó el avance de una agenda bilateral en áreas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común.
"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", escribió.
Este es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos lanzara un ataque militar sin precedentes en Venezuela.
El operativo concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico. La agresión dejó más de 70 víctimas entre militares y civiles.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).