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Cada tonelada de dióxido de carbono emitida en 2025 costó en promedio 41 dólares a la productividad laboral

Cada tonelada de dióxido de carbono emitida en 2025 costó en promedio 41 dólares a la productividad laboral

Sputnik Mundo

Así lo reveló un reporte de la Universidad de California en Davis (UC Davis), el cual analizó el impacto económico de la emisión de dicho gas. El estudio... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Según el estudio liderado por la científica Frances Moore, la caída del rendimiento laboral vinculada a las altas temperaturas constituye el segundo factor de costo social más alto atribuible a las emisiones de gases de efecto invernadero, ubicándose únicamente por detrás de las muertes provocadas por las olas de calor. El análisis macroeconómico destaca marcadas disparidades geográficas: las regiones tropicales y en desarrollo —especialmente en zonas de Asia y África— sufren el mayor impacto por la caída de productividad laboral bajo calor extremo. El costo social oscila ampliamente entre uno y 108 dólares por tonelada emitida de dióxido de carbono, lo que refleja las variaciones climáticas y la vulnerabilidad de la infraestructura de cada país.Ante el constante incremento de las olas de calor extremo, los científicos instaron a empresarios, empleadores y legisladores a calificar el estrés térmico como una emergencia y un riesgo real para la salud pública y laboral.Entre las recomendaciones prioritarias para mitigar las pérdidas humanas y económicas, señalaron la obligatoriedad de habilitar áreas sombreadas, pausas de hidratación periódicas y la flexibilización de las jornadas hacia los horarios más frescos del día.Los expertos advirtieron además que las tendencias climáticas seguirán agravando la frecuencia e intensidad de los fenómenos térmicos en los próximos años.De no implementarse medidas de adaptación y reducción de emisiones de manera inmediata, afirmaron, el deterioro del rendimiento laboral continuará escalando de forma sustancial, amenazando la estabilidad de las cadenas de suministro y el crecimiento económico global.

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