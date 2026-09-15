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Zelenski aspira a "gobernar de manera unipersonal" y sin organismos anticorrupción en Ucrania, asevera un experto

Zelenski aspira a "gobernar de manera unipersonal" y sin organismos anticorrupción en Ucrania, asevera un experto

Sputnik Mundo

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) se dedican no tanto a combatir la corrupción como a... 15.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-15T20:02+0000

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Así comentó el conflicto entre los dos organismos y el recién destituido fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Este último anunció que había preparado una investigación preliminar contra el director de la NABU, Semión Krivonós, por falsificación de documentos oficiales y adopción ficticia, así como contra una persona cercana al jefe de la SAP, Olexandr Klimenko.Zelenski, por su parte, "quiere deshacerse" de la NABU y la SAP que constituyen un medio de control y presión incluso directamente sobre él, conforme con Bezpalko. El experto subraya que el ucraniano busca "gobernar de manera unipersonal y con el mayor poder posible".Mientras tanto, los organismos anticorrupción "siempre pueden investigar los asuntos ucranianos, encontrar allí casos de corrupción y presentárselos a Zelenski como un medio para desacreditarlo y presionarlo", señaló el politólogo.Ante las pesquisas sobre corrupción en Ucrania, Zelenski ya en 2025 intentó limitar las actividades de los organismos anticorrupción, lo que provocó protestas masivas. A finales de agosto de este año, las altas instancias del poder en Kiev se vieron sacudidas por otra gran ola de enfrentamientos internos.El nuevo escándalo ya ha llevado a Krávchenko a anunciar que abandonó Ucrania.

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