Así comentó el conflicto entre los dos organismos y el recién destituido fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Este último anunció que había preparado una investigación preliminar contra el director de la NABU, Semión Krivonós, por falsificación de documentos oficiales y adopción ficticia, así como contra una persona cercana al jefe de la SAP, Olexandr Klimenko.Zelenski, por su parte, "quiere deshacerse" de la NABU y la SAP que constituyen un medio de control y presión incluso directamente sobre él, conforme con Bezpalko. El experto subraya que el ucraniano busca "gobernar de manera unipersonal y con el mayor poder posible".Mientras tanto, los organismos anticorrupción "siempre pueden investigar los asuntos ucranianos, encontrar allí casos de corrupción y presentárselos a Zelenski como un medio para desacreditarlo y presionarlo", señaló el politólogo.Ante las pesquisas sobre corrupción en Ucrania, Zelenski ya en 2025 intentó limitar las actividades de los organismos anticorrupción, lo que provocó protestas masivas. A finales de agosto de este año, las altas instancias del poder en Kiev se vieron sacudidas por otra gran ola de enfrentamientos internos.El nuevo escándalo ya ha llevado a Krávchenko a anunciar que abandonó Ucrania.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) se dedican no tanto a combatir la corrupción como a ejercer un control externo en este país, compartió a Sputnik el politólogo y jefe de la asociación Ucranianos de Rusia, Bogdán Bezpalko.
Así comentó el conflicto entre los dos organismos y el recién destituido fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Este último anunció que había preparado una investigación preliminar contra el director de la NABU, Semión Krivonós, por falsificación de documentos oficiales y adopción ficticia, así como contra una persona cercana al jefe de la SAP, Olexandr Klimenko.
Zelenski, por su parte, "quiere deshacerse" de la NABU y la SAP que constituyen un medio de control y presión incluso directamente sobre él, conforme con Bezpalko. El experto subraya que el ucraniano busca "gobernar de manera unipersonal y con el mayor poder posible".
Mientras tanto, los organismos anticorrupción "siempre pueden investigar los asuntos ucranianos, encontrar allí casos de corrupción y presentárselos a Zelenski como un medio para desacreditarlo y presionarlo", señaló el politólogo.
Ante las pesquisas sobre corrupción en Ucrania, Zelenski ya en 2025 intentó limitar las actividades de los organismos anticorrupción, lo que provocó protestas masivas. A finales de agosto de este año, las altas instancias del poder en Kiev se vieron sacudidas por otra gran ola de enfrentamientos internos.