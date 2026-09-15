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Zelenski aspira a "gobernar de manera unipersonal" y sin organismos anticorrupción en Ucrania, asevera un experto
Zelenski aspira a "gobernar de manera unipersonal" y sin organismos anticorrupción en Ucrania, asevera un experto
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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) se dedican no tanto a combatir la corrupción como a... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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Así comentó el conflicto entre los dos organismos y el recién destituido fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Este último anunció que había preparado una investigación preliminar contra el director de la NABU, Semión Krivonós, por falsificación de documentos oficiales y adopción ficticia, así como contra una persona cercana al jefe de la SAP, Olexandr Klimenko.Zelenski, por su parte, "quiere deshacerse" de la NABU y la SAP que constituyen un medio de control y presión incluso directamente sobre él, conforme con Bezpalko. El experto subraya que el ucraniano busca "gobernar de manera unipersonal y con el mayor poder posible".Mientras tanto, los organismos anticorrupción "siempre pueden investigar los asuntos ucranianos, encontrar allí casos de corrupción y presentárselos a Zelenski como un medio para desacreditarlo y presionarlo", señaló el politólogo.Ante las pesquisas sobre corrupción en Ucrania, Zelenski ya en 2025 intentó limitar las actividades de los organismos anticorrupción, lo que provocó protestas masivas. A finales de agosto de este año, las altas instancias del poder en Kiev se vieron sacudidas por otra gran ola de enfrentamientos internos.El nuevo escándalo ya ha llevado a Krávchenko a anunciar que abandonó Ucrania.
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Zelenski aspira a "gobernar de manera unipersonal" y sin organismos anticorrupción en Ucrania, asevera un experto

20:02 GMT 15.09.2026 (actualizado: 10:09 GMT 16.09.2026)
© AP Photo / Emrah GurelVolodímir Zelenski mira desde su coche mientras se marcha tras una reunión en Estambul, Turquía
Volodímir Zelenski mira desde su coche mientras se marcha tras una reunión en Estambul, Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) se dedican no tanto a combatir la corrupción como a ejercer un control externo en este país, compartió a Sputnik el politólogo y jefe de la asociación Ucranianos de Rusia, Bogdán Bezpalko.
Así comentó el conflicto entre los dos organismos y el recién destituido fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Este último anunció que había preparado una investigación preliminar contra el director de la NABU, Semión Krivonós, por falsificación de documentos oficiales y adopción ficticia, así como contra una persona cercana al jefe de la SAP, Olexandr Klimenko.
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Zelenski, por su parte, "quiere deshacerse" de la NABU y la SAP que constituyen un medio de control y presión incluso directamente sobre él, conforme con Bezpalko. El experto subraya que el ucraniano busca "gobernar de manera unipersonal y con el mayor poder posible".
Mientras tanto, los organismos anticorrupción "siempre pueden investigar los asuntos ucranianos, encontrar allí casos de corrupción y presentárselos a Zelenski como un medio para desacreditarlo y presionarlo", señaló el politólogo.
Ante las pesquisas sobre corrupción en Ucrania, Zelenski ya en 2025 intentó limitar las actividades de los organismos anticorrupción, lo que provocó protestas masivas. A finales de agosto de este año, las altas instancias del poder en Kiev se vieron sacudidas por otra gran ola de enfrentamientos internos.
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