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México defiende "la integridad de las naciones" tras ataques de Trump en la ONU

México defiende "la integridad de las naciones" tras ataques de Trump en la ONU

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La Cancillería mexicana publicó un comunicado en el que subrayó la necesidad de que prevalezca el derecho internacional sobre la fuerza, luego de que el... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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"México estará presente los próximos días destacando que los derechos humanos de la población civil sean siempre protegidos, y que la soberanía y la integridad territorial de las naciones sea permanentemente respetada", indicó el Gobierno de Claudia Sheinbaum.Asimismo, abogó por "un multilateralismo eficaz, humano y centrado en las personas".Trump ha criticado al Gobierno mexicano en múltiples ocasiones por supuestamente no emprender suficientes acciones contra el crimen organizado, e incluso ha afirmado que Sheinbaum tiene "temor" de los cárteles.

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