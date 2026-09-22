México defiende "la integridad de las naciones" tras ataques de Trump en la ONU

"México estará presente los próximos días destacando que los derechos humanos de la población civil sean siempre protegidos, y que la soberanía y la integridad territorial de las naciones sea permanentemente respetada", indicó el Gobierno de Claudia Sheinbaum.Asimismo, abogó por "un multilateralismo eficaz, humano y centrado en las personas".Trump ha criticado al Gobierno mexicano en múltiples ocasiones por supuestamente no emprender suficientes acciones contra el crimen organizado, e incluso ha afirmado que Sheinbaum tiene "temor" de los cárteles.
La Cancillería mexicana publicó un comunicado en el que subrayó la necesidad de que prevalezca el derecho internacional sobre la fuerza, luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera durante la Asamblea General del organismo que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles".
"México estará presente los próximos días destacando que los derechos humanos de la población civil sean siempre protegidos, y que la soberanía y la integridad territorial de las naciones sea permanentemente respetada", indicó el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Asimismo, abogó por "un multilateralismo eficaz, humano y centrado en las personas".
Trump ha criticado al Gobierno mexicano en múltiples ocasiones por supuestamente no emprender suficientes acciones contra el crimen organizado, e incluso ha afirmado que Sheinbaum tiene "temor" de los cárteles.
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