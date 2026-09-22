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Rusia lanza un ataque masivo contra empresas de distintos sectores vinculadas al Ejército ucraniano

Rusia lanza un ataque masivo contra empresas de distintos sectores vinculadas al Ejército ucraniano

Sputnik Mundo

El ataque se llevó a cabo con drones y armas de alta precisión basadas en tierra, mar y aire, según reveló el Ministerio de Defensa de Rusia. 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T08:39+0000

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Entre los objetivos alcanzados, el organismo señaló que fueron alcanzadas "empresas de las industrias siderúrgica y química, del sector energético y de la industria militar, así como instalaciones de infraestructura portuaria ucranianas en Kiev y en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava y Odesa".El Ministerio de Defensa de Rusia revela la lista de los blancos alcanzados:Infraestructura portuaria:Las tropas rusas no atacan objetivos civiles. En respuesta a las acciones de Kiev, el Ejército ruso ataca centros de toma de decisiones, instalaciones industriales y almacenes utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en coordinación con especialistas de la OTAN.Los combatientes rusos emplean drones de ataque y armas de alta precisión de largo alcance, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano.

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