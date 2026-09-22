Rusia lanza un ataque masivo contra empresas de distintos sectores vinculadas al Ejército ucraniano
08:39 GMT 22.09.2026 (actualizado: 09:26 GMT 22.09.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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El ataque se llevó a cabo con drones y armas de alta precisión basadas en tierra, mar y aire, según reveló el Ministerio de Defensa de Rusia.
Entre los objetivos alcanzados, el organismo señaló que fueron alcanzadas "empresas de las industrias siderúrgica y química, del sector energético y de la industria militar, así como instalaciones de infraestructura portuaria ucranianas en Kiev y en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava y Odesa".
El Ministerio de Defensa de Rusia revela la lista de los blancos alcanzados:
La refinería de Kremenchug, una instalación clave del sector energético de Ucrania, donde se producía combustible para el Ejército ucraniano.
Tres centros logísticos de la compañía Sirius Extrusion en Dnepropetrovsk, donde se almacenaban cargamentos destinados a abastecer a las FFAA de Ucrania.
Además, en Dnepropetrovsk, un complejo metalúrgico, una fábrica de tubos y una planta de producción de combustible sólido para misiles.
La empresa industrial Fire Point en Kiev y un almacén de combustibles y lubricantes.
La fábrica de tabaco JTI Ucrania, en la región de Poltava, donde se había organizado la producción de munición para armas cortas.
Infraestructura portuaria:
Un buque de carga con material militar rumbo al puerto de Odesa.
Instalaciones portuarias en Reni utilizadas para descargar y almacenar material militar y combustible.
Dos centros logísticos en Odesa.
Un centro logístico de Nova Poshta en Ilichivsk, donde se almacenaban y distribuían mercancías destinadas a las tropas ucranianas.
Las tropas rusas no atacan objetivos civiles. En respuesta a las acciones de Kiev, el Ejército ruso ataca centros de toma de decisiones, instalaciones industriales y almacenes utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en coordinación con especialistas de la OTAN.
Los combatientes rusos emplean drones de ataque y armas de alta precisión de largo alcance, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano.
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