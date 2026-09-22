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El conflicto en Ucrania será resuelto más rápido de lo que "la gente cree", plantea Trump | Video
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EEUU colabora con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania, aseveró el presidente estadounidense, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea... 22.09.2026, Sputnik Mundo
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"Estamos colaborando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania", declaró Trump. El presidente de EEUU subrayó además su convicción de que el conflicto se resolverá de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree".Estas son otras declaraciones clave del presidente de EEUU en la Asamblea General de la ONU:
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El conflicto en Ucrania será resuelto más rápido de lo que "la gente cree", plantea Trump | Video

16:33 GMT 22.09.2026
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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EEUU colabora con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania, aseveró el presidente estadounidense, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea General de la ONU. En sus palabras, esto sucederá antes de lo que se espera.
"Estamos colaborando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania", declaró Trump. El presidente de EEUU subrayó además su convicción de que el conflicto se resolverá de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree".
Estas son otras declaraciones clave del presidente de EEUU en la Asamblea General de la ONU:
EEUU es más fuerte que nunca, y sus FFAA son las más poderosas del mundo.
El país norteamericano podría recurrir a su poderío militar para defender sus intereses en el hemisferio occidental.
Irán presuntamente ha rechazado de forma reiterada las propuestas de EEUU para llegar a un acuerdo.
Washington nunca permitirá que Teherán obtenga armas nucleares.
EEUU cerraría un acuerdo con Irán tras las elecciones intermedias al Congreso estadounidense en noviembre.
Los precios mundiales del petróleo pronto caerán a los niveles que tenían antes de que comenzara el conflicto con Teherán, aseguró Trump.
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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