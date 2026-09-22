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El conflicto en Ucrania será resuelto más rápido de lo que "la gente cree", plantea Trump | Video

El conflicto en Ucrania será resuelto más rápido de lo que "la gente cree", plantea Trump | Video

Sputnik Mundo

EEUU colabora con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania, aseveró el presidente estadounidense, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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"Estamos colaborando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania", declaró Trump. El presidente de EEUU subrayó además su convicción de que el conflicto se resolverá de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree".Estas son otras declaraciones clave del presidente de EEUU en la Asamblea General de la ONU:

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