El conflicto en Ucrania será resuelto más rápido de lo que "la gente cree", plantea Trump | Video
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump, presidente de EEUU
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EEUU colabora con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania, aseveró el presidente estadounidense, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea General de la ONU. En sus palabras, esto sucederá antes de lo que se espera.
"Estamos colaborando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania", declaró Trump. El presidente de EEUU subrayó además su convicción de que el conflicto se resolverá de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree".
🇺🇸🇺🇦🇷🇺 EEUU colabora con Moscú y Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania, asegura Trump— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 22, 2026
🤝 La crisis en Ucrania será resuelta, y esto sucederá antes de lo que "la gente piensa", aseveró el presidente estadounidense, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea General de… https://t.co/HjY5OzG7n3 pic.twitter.com/vBbx5g1oPW
Estas son otras declaraciones clave del presidente de EEUU en la Asamblea General de la ONU:
EEUU es más fuerte que nunca, y sus FFAA son las más poderosas del mundo.
El país norteamericano podría recurrir a su poderío militar para defender sus intereses en el hemisferio occidental.
Irán presuntamente ha rechazado de forma reiterada las propuestas de EEUU para llegar a un acuerdo.
Washington nunca permitirá que Teherán obtenga armas nucleares.
EEUU cerraría un acuerdo con Irán tras las elecciones intermedias al Congreso estadounidense en noviembre.
Los precios mundiales del petróleo pronto caerán a los niveles que tenían antes de que comenzara el conflicto con Teherán, aseguró Trump.