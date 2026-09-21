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Washington prepara un nuevo golpe sancionador contra la CPI, reportan medios

Washington prepara un nuevo golpe sancionador contra la CPI, reportan medios

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La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, se plantea imponer una serie de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), que podrían... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T14:03+0000

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Las nuevas restricciones prohibirán la mayoría de las operaciones financieras con la Corte Penal Internacional, aunque dichas limitaciones se implementarían tras un período de transición de entre seis y siete meses. En particular, el tribunal podría perder la capacidad de realizar operaciones en dólares, lo que limitaría considerablemente su acceso al sistema financiero internacional, apuntaron.Las operaciones financieras vinculadas a servicios de telecomunicaciones podrían quedar exceptuadas de estas restricciones, se añadió.Con las sanciones, Washington busca sobre todo que se pongan fin a las investigaciones sobre las acciones de las FFAA estadounidenses en Afganistán, así como que se revoque la orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu — acciones que la Casa Blanca tilda de ilegítimas. La decisión final podría anunciarse a lo largo de esta semana, según las fuentes. Esto coincide con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU de 2026, que se celebra en Nueva York del 18 al 28 de septiembre.La actual Administración estadounidense ya ha impuesto varias rondas de sanciones contra la CPI. El 6 de febrero de 2025, Trump firmó una orden que permite aplicar restricciones financieras y de visado a funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones contra ciudadanos de EEUU o de sus países aliados, como Israel.En los últimos meses, cinco países —Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad— se han retirado del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI. Rusia y China tampoco participan en las actividades de la institución.En septiembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, arremetió contra la CPI, al acusarla de estar controlada por países occidentales y destacar que los tribunales penales internacionales rara vez han contribuido a resolver conflictos.

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