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China confirma que Xi visitará la Casa Blanca
China confirma que Xi visitará la Casa Blanca
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Pekín reafirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre, por invitación de su homólogo estadounidense... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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El Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que se buscará reforzar el diálogo y la cooperación con Washington, así como gestionar sus diferencias, que ambos países mantienen en áreas como el comercio y la inteligencia artificial.Será la segunda cumbre entre Xi y Trump en 2026, después de la visita del mandatario estadounidense a Pekín en mayo pasado. Representantes de ambos países se reunieron en Washington para preparar la nueva cita bilateral.
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China confirma que Xi visitará la Casa Blanca

22:51 GMT 21.09.2026
© AP Photo / Evan VucciXi Jinping, presidente de China y Donald Trump, presidene de EEUU
Xi Jinping, presidente de China y Donald Trump, presidene de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
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Pekín reafirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre, por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que se buscará reforzar el diálogo y la cooperación con Washington, así como gestionar sus diferencias, que ambos países mantienen en áreas como el comercio y la inteligencia artificial.
El rey Felipe VI de España pronuncia un discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
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Paz, desarrollo y equidad tecnológica: esta será la agenda de China para la ONU, según un medio
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Será la segunda cumbre entre Xi y Trump en 2026, después de la visita del mandatario estadounidense a Pekín en mayo pasado. Representantes de ambos países se reunieron en Washington para preparar la nueva cita bilateral.
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