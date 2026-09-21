China confirma que Xi visitará la Casa Blanca

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que se buscará reforzar el diálogo y la cooperación con Washington, así como gestionar sus diferencias, que ambos países mantienen en áreas como el comercio y la inteligencia artificial.Será la segunda cumbre entre Xi y Trump en 2026, después de la visita del mandatario estadounidense a Pekín en mayo pasado. Representantes de ambos países se reunieron en Washington para preparar la nueva cita bilateral.
Pekín reafirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre, por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que se buscará reforzar el diálogo y la cooperación con Washington, así como gestionar sus diferencias, que ambos países mantienen en áreas como el comercio y la inteligencia artificial.
Será la segunda cumbre entre Xi y Trump en 2026, después de la visita del mandatario estadounidense a Pekín en mayo pasado. Representantes de ambos países se reunieron en Washington para preparar la nueva cita bilateral.
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