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Paz, desarrollo y equidad tecnológica: esta será la agenda de China para la ONU, según un medio

Paz, desarrollo y equidad tecnológica: esta será la agenda de China para la ONU, según un medio

Sputnik Mundo

A propósito del inminente comienzo de la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diario 'Global Times' señala que en el foro se deben... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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Según el medio, el trato dispensado a las delegaciones en la sede de la ONU en Nueva York refleja desigualdades estructurales, criticando las restricciones impuestas a ciertos países e invocando la exclusión de representantes palestinos frente a la admisión de Israel, lo que a juicio del medio evidencia cómo las reglas internacionales se aplican de manera sesgada para favorecer al norte global y sus aliados.El diario chino enfatiza que el clamor más urgente que la comunidad internacional debe atender es el cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza, denunciando la severa crisis humanitaria que sufren los civiles palestinos. En este ámbito, Global Times recuerda que la postura de Pekín exige el fin del bloqueo, el acceso a ayuda humanitaria y la articulación efectiva de la solución de dos Estados como único camino hacia una paz duradera.En cuanto a la agenda climática, la publicación sostiene que los países más ricos deben cumplir con sus compromisos de financiamiento hacia los países en desarrollo, resaltando los esfuerzos de China en la transición energética y la reforestación y posicionando al gigante asiático como un socio dispuesto a compartir tecnología limpia para afrontar la crisis climática de forma conjunta.Asimismo, el Global Times argumenta que el sur global, a pesar de concentrar la mayor parte de la población y el crecimiento económico mundial actual, continúa subrepresentado en organismos multilaterales clave como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese sentido, el medio denuncia la politización del comercio y el uso del sistema financiero como arma, abogando en su lugar por cadenas de suministro estables y un acceso equitativo a los mercados.En materia tecnológica, el artículo advierte sobre el riesgo de que la inteligencia artificial acentúe las brechas globales si su regulación y desarrollo quedan monopolizados por un puñado de corporaciones y los países occidentales. Al respecto, la publicación señala que Pekín promueve el principio de "IA para el bien y para todos", mediante iniciativas de código abierto y capacitación para evitar la marginación de las naciones en desarrollo.Para finalizar, el Global Times sintetiza la postura internacional de China en tres ejes fundamentales —paz mediante el diálogo, impulso del desarrollo enfocado en la Agenda 2030 y equidad en la gobernanza global—, añadiendo que reformar el orden internacional no implica destruir la institucionalidad existente, sino ampliar el espacio multilateral para garantizar que el crecimiento económico y tecnológico beneficie a la totalidad de los Estados.

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