"Traidores de la patria": Lula critica el intento de entregar tierras raras brasileñas a un bajo costo

En su intervención, durante la promulgación de la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, calificó de "traidores de la patria" a quienes, según él, defienden la entrega de estos recursos sin ningún tipo de contrapartida para Brasilia, tal como ocurrió con el oro y el mineral de hierro. Previamente, su rival en la carrera presidencial, Flávio Bolsonaro, afirmó en Washington que los minerales brasileños serían la "solución" para que los estadounidenses rompieran su dependencia de China.
"El oro dejó agujeros en Brasil, palacios en Portugal y fábricas en Inglaterra. No repetiremos la historia; no somos ni seremos más colonia de nadie", sentenció el mandatario sudamericano.
Previamente, su rival en la carrera presidencial, Flávio Bolsonaro, afirmó en Washington que los minerales brasileños serían la "solución" para que los estadounidenses rompieran su dependencia de China.
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