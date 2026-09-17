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"Traidores de la patria": Lula critica el intento de entregar tierras raras brasileñas a un bajo costo

"Traidores de la patria": Lula critica el intento de entregar tierras raras brasileñas a un bajo costo

Sputnik Mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, rechazó los intentos de negociar estas zonas con Estados Unidos "a precio de saldo". 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T04:28+0000

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En su intervención, durante la promulgación de la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, calificó de "traidores de la patria" a quienes, según él, defienden la entrega de estos recursos sin ningún tipo de contrapartida para Brasilia, tal como ocurrió con el oro y el mineral de hierro. Previamente, su rival en la carrera presidencial, Flávio Bolsonaro, afirmó en Washington que los minerales brasileños serían la "solución" para que los estadounidenses rompieran su dependencia de China.

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