https://noticiaslatam.lat/20260805/lula-califica-como-irresponsable-e-imprudente-el-retiro-de-la-visa-de-la-embajadora-de-brasil-en-1174559825.html

Lula califica como "irresponsable e imprudente" el retiro de la visa de la embajadora de Brasil en EEUU

Lula califica como "irresponsable e imprudente" el retiro de la visa de la embajadora de Brasil en EEUU

Sputnik Mundo

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que "para un país con 203 años de historia y relaciones diplomáticas, resulta bastante innecesario" el... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T22:27+0000

2026-08-05T22:27+0000

2026-08-05T22:27+0000

internacional

política

donald trump

brasil

departamento de estado (eeuu)

washington

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/18/1164778036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b35d296a4807a8dde3d882ca79733af6.jpg

El mandatario desestimó así las razones expuestas por el Gobierno estadounidense para llevar a cabo dicha medida, afirmando que respondió a la demora de Brasilia en aprobar el nombramiento del nuevo embajador de Washington.El Departamento de Estado aclaró que la embajadora no será expulsada y podrá permanecer en territorio estadounidense. La medida fue anunciada diez días después de que Brasil negara las visas a dos representantes del Departamento de Estado. Washington señaló que la autorización de ingreso para Ribeiro Viotti podría restablecerse si Brasil concede el beneplácito diplomático al embajador propuesto por EEUU, Daniel Pérez.

https://noticiaslatam.lat/20260805/brasil-retira-a-su-embajador-de-argentina-1174550608.html

brasil

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, brasil, departamento de estado (eeuu), washington, eeuu