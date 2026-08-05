Lula califica como "irresponsable e imprudente" el retiro de la visa de la embajadora de Brasil en EEUU
© Foto : Marcelo Camargo / Agência BrasilO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Brasil, 1º de julho de 2025
© Foto : Marcelo Camargo / Agência Brasil
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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que "para un país con 203 años de historia y relaciones diplomáticas, resulta bastante innecesario" el retiro del documento a la embajadora María Luiza Ribeiro Viotti, esto durante una entrevista transmitida a través de internet.
El mandatario desestimó así las razones expuestas por el Gobierno estadounidense para llevar a cabo dicha medida, afirmando que respondió a la demora de Brasilia en aprobar el nombramiento del nuevo embajador de Washington.
"Estados Unidos no dio prioridad al embajador en Brasil; no han enviado a nadie aquí, a pesar de llevar ya un año y medio en el cargo [en referencia al presidente Donald Trump]. Luego intentan enviar a alguien y creen que estamos obligados a aceptar la fecha que ellos quieren. No está bien", dijo Lula.
El Departamento de Estado aclaró que la embajadora no será expulsada y podrá permanecer en territorio estadounidense. La medida fue anunciada diez días después de que Brasil negara las visas a dos representantes del Departamento de Estado.
Washington señaló que la autorización de ingreso para Ribeiro Viotti podría restablecerse si Brasil concede el beneplácito diplomático al embajador propuesto por EEUU, Daniel Pérez.
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