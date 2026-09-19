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El presidente de Letonia admite que Europa no logra seguir el ritmo de la guerra de drones
El presidente de Letonia admite que Europa no logra seguir el ritmo de la guerra de drones
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El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, criticó el estado de la defensa de la UE y la OTAN y admitió que la alianza no está lista para un posible conflicto... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Según Rinkevics, los problemas para proteger el espacio aéreo no se limitan a Ucrania, sino que afectan a toda Europa. Subrayó que, si Rusia decidiera lanzar siquiera "un par de misiles" contra el territorio de los países de la alianza, esto ya supondría un serio desafío para la mayoría de los Estados.El presidente letón también llamó la atención sobre la escasez de armamento entre los aliados occidentales. Según los medios citados en el informe, EEUU ha utilizado casi dos tercios de sus reservas de misiles Patriot y podría tardar al menos cinco años en reponerlas.Asimismo, Rinkevics advirtió sobre el ritmo de la evolución tecnológica en el campo de batalla. Según el mandatario, las tácticas de empleo de drones y medios aéreos en el conflicto ucraniano están avanzando a una "velocidad vertiginosa", por lo que los actuales planes europeos para afrontar una guerra aérea podrían quedar obsoletos a mediados del próximo año.Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación en Europa por las supuestas amenazas aéreas, alimentada por la histeria de la "amenaza rusa". Se señala que el 17 de septiembre el primer ministro polaco, Donald Tusk, había advertido que "Rusia podría recurrir a drones o misiles contra países de la OTAN para 'poner a prueba' la aplicación del artículo 5 del tratado de la alianza", relativo a la defensa colectiva.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había declarado previamente que, si Europa optara por atacar a Rusia, la guerra sería "diferente" y muy corta. Según el alto diplomático, la confrontación no es el método de Moscú. Las autoridades rusas han reiterado esta postura en numerosas ocasiones.El 18 de septiembre, durante una reunión de la Comisión Militar-Industrial, el jefe de Estado del país euroasiático, Vladímir Putin, instó a Europa a "vivir en armonía" y señaló que, de lo contrario, Moscú "tendrá que responder".
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El presidente de Letonia admite que Europa no logra seguir el ritmo de la guerra de drones

11:22 GMT 19.09.2026
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Lanzador de misiles Patriot (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, criticó el estado de la defensa de la UE y la OTAN y admitió que la alianza no está lista para un posible conflicto con Rusia. En una entrevista con medios británicos, el mandatario letón afirmó que el sistema europeo de defensa aérea y antimisiles atraviesa una profunda crisis.
Según Rinkevics, los problemas para proteger el espacio aéreo no se limitan a Ucrania, sino que afectan a toda Europa. Subrayó que, si Rusia decidiera lanzar siquiera "un par de misiles" contra el territorio de los países de la alianza, esto ya supondría un serio desafío para la mayoría de los Estados.
"Vemos que existen graves problemas con la defensa aérea, la defensa contra drones y la defensa antimisiles. Seamos honestos: Ucrania los tiene. Toda Europa y la OTAN los tienen", declaró.
El presidente letón también llamó la atención sobre la escasez de armamento entre los aliados occidentales. Según los medios citados en el informe, EEUU ha utilizado casi dos tercios de sus reservas de misiles Patriot y podría tardar al menos cinco años en reponerlas.
Asimismo, Rinkevics advirtió sobre el ritmo de la evolución tecnológica en el campo de batalla. Según el mandatario, las tácticas de empleo de drones y medios aéreos en el conflicto ucraniano están avanzando a una "velocidad vertiginosa", por lo que los actuales planes europeos para afrontar una guerra aérea podrían quedar obsoletos a mediados del próximo año.
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Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación en Europa por las supuestas amenazas aéreas, alimentada por la histeria de la "amenaza rusa". Se señala que el 17 de septiembre el primer ministro polaco, Donald Tusk, había advertido que "Rusia podría recurrir a drones o misiles contra países de la OTAN para 'poner a prueba' la aplicación del artículo 5 del tratado de la alianza", relativo a la defensa colectiva.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había declarado previamente que, si Europa optara por atacar a Rusia, la guerra sería "diferente" y muy corta. Según el alto diplomático, la confrontación no es el método de Moscú. Las autoridades rusas han reiterado esta postura en numerosas ocasiones.
El 18 de septiembre, durante una reunión de la Comisión Militar-Industrial, el jefe de Estado del país euroasiático, Vladímir Putin, instó a Europa a "vivir en armonía" y señaló que, de lo contrario, Moscú "tendrá que responder".

"Para justificar su posición y los gastos desmesurados en la guerra en Ucrania (...) se utiliza cualquier cosa. En particular, uno de los principales argumentos es la supuesta amenaza por parte de Rusia. Quiero decir una vez más: Rusia no tiene ninguna intención agresiva respecto a los países europeos. No tenemos ningún motivo para ello. Estamos dispuestos a cooperar y a restablecer las relaciones con nuestros vecinos europeos".

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