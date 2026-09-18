https://noticiaslatam.lat/20260918/putin-la-cartera-de-pedidos-de-exportacion-de-la-industria-de-defensa-rusa-supera-los-70000-1175106710.html

Putin: la cartera de pedidos de exportación de la industria de defensa rusa supera los 70.000 millones de dólares

Putin: la cartera de pedidos de exportación de la industria de defensa rusa supera los 70.000 millones de dólares

Sputnik Mundo

La cartera de pedidos de exportación del complejo militar-industrial ruso ha superado actualmente los 70.000 millones de dólares, declaró el presidente de... 18.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-18T17:06+0000

2026-09-18T17:06+0000

2026-09-18T17:06+0000

defensa

seguridad

vladímir putin

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ industria militar

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

armamento

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/12/1175106543_1:0:3416:1921_1920x0_80_0_0_dde7b66cb4996cf33a1e9a1870471ab8.jpg

Putin intervino en la ceremonia de entrega de condecoraciones estatales a trabajadores del complejo militar-industrial, celebrada en vísperas del Día del Armero, que se conmemora en Rusia el 19 de septiembre. El jefe de Estado señaló que, desde el inicio de la operación militar especial, las empresas rusas de defensa han aumentado considerablemente sus volúmenes de producción.Como señaló Putin, la producción y los suministros de armamento y municiones, incluidos misiles y proyectiles de alta precisión, aumentaron más de 22 veces. Los suministros de estaciones de radar crecieron casi cinco veces, mientras que los de armamento blindado aumentaron 2,5 veces. La producción de vehículos aéreos no tripulados creció varias veces y, en algunas categorías de drones, decenas de veces.El presidente destacó que los fabricantes rusos de armamento suministran de forma ininterrumpida a las unidades que participan en la operación militar especial rusa los productos militares más demandados. Según Putin, el complejo militar-industrial "cubre por completo" las necesidades de las FFAA y de todos los organismos de seguridad de Rusia."Seguiremos haciendo todo lo necesario para fortalecer el potencial científico y productivo del complejo militar-industrial y brindando apoyo estatal para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector, con el fin de producir y suministrar a las tropas el armamento y el equipamiento más modernos, así como fabricar productos demandados de uso civil y de doble uso", aseguró el jefe de Estado ruso.El 24 de febrero de 2022 el presidente de Rusia lanzó una operación militar especial en el territorio de Ucrania luego de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieran ayuda frente a la agresión de Kiev. El objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260818/rusia-sume-a-la-industria-militar-de-ucrania-en-una-crisis-sistemica-declara-un-experto-1174704730.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, vladímir putin, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, armamento