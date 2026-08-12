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El sismo en Colombia paraliza las exportaciones de café por fallas en la logística, según medios
El sismo en Colombia paraliza las exportaciones de café por fallas en la logística, según medios
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Las exportaciones de café de Colombia atraviesan una situación de paralización tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, reportan... 12.08.2026, Sputnik Mundo
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El puerto de Buenaventura ha quedado prácticamente inaccesible debido al corte de las rutas principales, escribe la prensa occidental. Se trata del puerto clave por el que, según la Asociación de Exportadores de Café del país (Asoexport), pasa más del 60% de las salidas de ese grano.Como explicaron desde la asociación, las vías están restringidas principalmente debido a las operaciones de rescate de personas, por lo que el traslado de mercancías por carreteras está muy limitado y no puede reanudarse con normalidad. Además, faltan los camiones para movilizar la carga hacia otros terminales portuarios, agregaron los exportadores.A las restricciones se suman los deslizamientos provocados por el sismo, que afectaron distintos tramos de las carreteras y túneles que comunican con el puerto. En estas condiciones, Asoexport estima que una semana de interrupción podría dejar paralizados más de 600 vehículos y unos 1.000 contenedores, según el texto.El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 190 el número de muertos y en 1.679 el de heridos.
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El sismo en Colombia paraliza las exportaciones de café por fallas en la logística, según medios
Las exportaciones de café de Colombia atraviesan una situación de paralización tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, reportan los medios. La causa son los cortes de carreteras hacia el puerto de embarque de las mercancías y la falta de vehículos de transporte.
El puerto de Buenaventura ha quedado prácticamente inaccesible debido al corte de las rutas principales, escribe la prensa occidental. Se trata del puerto clave por el que, según la Asociación de Exportadores de Café del país (Asoexport), pasa más del 60% de las salidas de ese grano.
Como explicaron desde la asociación, las vías están restringidas principalmente debido a las operaciones de rescate de personas, por lo que el traslado de mercancías por carreteras está muy limitado y no puede reanudarse con normalidad. Además, faltan los camiones para movilizar la carga hacia otros terminales portuarios, agregaron los exportadores.
A las restricciones se suman los deslizamientos provocados por el sismo, que afectaron distintos tramos de las carreteras y túneles que comunican con el puerto. En estas condiciones, Asoexport estima que una semana de interrupción podría dejar paralizados más de 600 vehículos y unos 1.000 contenedores, según el texto.
El terremoto de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto
con epicentro en el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas regiones del país. El último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales sitúa en al menos 190 el número de muertos
y en 1.679 el de heridos.
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